Jóvenes líderes, los futuros protagonistas

La evolución del liderazgo en los jóvenes no es ajena a los retos y oportunidades que la vida actual propone, razón por la cual se deben sumar esfuerzos para contribuir en la formación y orientación de los adolescentes, que les permita desarrollar y promover las habilidades necesarias para contribuir de forma positiva en la sociedad.El liderazgo es uno de los temas con mayor estudio a lo largo de la historia, investigaciones y teorías se han desarrollado desde la época del gran pensador chino Confucio (K’ung Fu Tzu) en el 722-481 aC, defensor de la armonía personal a través del orden social basado en la ética y la cultura, hasta el siglo XXI con el psicólogo y periodista americano Daniel Goleman, creador del concepto de inteligencia emocional, defensor que la clave del éxito no depende del coeficiente intelectual y la aptitud, sino de la empatía y la actitud.El proceso de entender el liderazgo, a lo largo de todos estos años, ha permitido que se desarrollen herramientas de evaluación y formación, enfocadas a contribuir y facilitar las condiciones y el entorno del liderazgo en los adolescentes y jóvenes. Es importante entender los factores que pueden obstaculizar o ayudar al crecimiento del liderazgo en la adolescencia, porque es en esta etapa de sus vidas cuando tienen lugar no solo cambios físicos, sino también emocionales. Es una etapa de aprendizaje severo que va a ser determinante para su construcción como personas en todas sus esferas, que les permite ampliar el conocimiento de ellos mismos, fortalecer su autoestima y establecer relaciones saludables.Es primordial valorar la tenacidad, el esfuerzo y capacidad de trabajo de jóvenes de ciudades como Lleida. Por ello, Ingenio, Leadership School se ha sumado a la iniciativa del Club Rotary de Lleida para posibilitar que nuestros jóvenes adquieran las competencias indispensables para el desarrollo de su liderazgo. Se otorgarán becas para cursar el Especialista Universitario en Liderazgo, como premio al mejor estudiante de segundo año de bachillerato que participe de la convocatoria del XV Premio Protagonistas del Mañana con el objetivo de impulsar la iniciativa emprendedora y el liderazgo entre los jóvenes de la provincia.Este premio nació con la intención de reconocer a jóvenes que demuestren espíritu emprendedor, capacidad de liderazgo, honradez, actitud de servicio y valores éticos que los conviertan en un estímulo y modelo para los demás jóvenes de la comunidad local. El premio, que es una formación universitaria en Especialidad de Liderazgo, permitirá al joven ganador adquirir los conocimientos necesarios para entender el Liderazgo 360ª, que se desarrolla sobre 4 pilares y 50 competencias profesionales, que se puede evaluar y desarrollar con el acompañamiento de mentores especializados que garantizan el máximo desempeño en liderazgo. Un programa que le ayudará a conocerse a sí mismo, identificar sus debilidades y fortalezas para lograr influir en los demás, relacionarse con otras personas de forma efectiva y eficaz, aprovechar los conocimientos adquiridos durante su vida, poniéndolos al servicio del equipo y enfocar sus acciones y decisiones de manera ética, sobreponiendo los valores y principios propios. Esta unión de esfuerzos es una aportación más para promover e impulsar el liderazgo juvenil como motor de crecimiento económico, intelectual y social de futuro.