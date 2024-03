Creado: Actualizado:

Era luta dera hemna pera sua participacion, pera sua igualtat tamb er òme ena societat, contunhe en pè. Tamb era jornada d’ager, 8 de març, se vò rebrembar qu’en plen sègle XXI, encara non i a cap país en mon qu’age obtengut aguesta paritat de genre.S’a progressat fòrça a long d’aguesti ans, ei evident, mès non ei sufisent. De ben segur s’a artenhut eth reconeishement des drets, dera promocion, dera proteccion legau,… i a agut cambi, gràcies a societats modèrnes es condicions an milhorat, mès encara i a païsi qu’es hemnes non pòden escuélher espós o mainades forçades ath matrimòni, hemnes obligades a escotar ath sòn òme, còdis legaus que non ajuden bric a auançar.Enguan era ONU Mujeres era organizacion des Nacions Unides dedicada ara igualtat de genre e er empoderament dera hemna, a establit tad aguest an eth lèma: Finançar es drets des hemnes entà accelerar era igualtat. Garantir es drets des hemnes e mainades en toti es encastres dera vida ei era soleta forma d’assegurar un desvolopament sostenible. Er actuau sistèma economic afècte as hemnes, sustot ad aqueres que patissen multiples discriminacions. Invertir enes hemnes ei un imperatiu des dera vision des drets umans e factor principau tà crear societats inclusiues.En 1910 arraïtz d’ua conferéncia internacionau en Copenaga ara que i assistiren mès de 100 hemnes vengudes de 17 païsi diferents, gessec era alemana Clara Zetkin qu’ei era qu’auec era idèa de celebrar un dia dera hemna a nivèu globau e era prepausa siguec aprovada. Per tant, junher-mos entà transformar aguesti desafiaments en oportunitats e hargar un futur milhor!