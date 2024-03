Celebremos la Semana Santa

Creado: Actualizado:

Estamos en tiempo de Semana Santa. Los cristianos celebramos estas fechas con devoción: procesiones por las calles, templos repletos y películas sobre historias de la Biblia y la vida de Jesús marcan la agenda de esos días, más allá que algunos aprovechan para tomarse unos merecidos días de descanso con amigos y familia. Para algunos esta época es sinónimo de vacaciones y relajación, para otros, meditación y recogimiento.Estas fechas son distintas cada año, ya que se calculan mediante el ciclo de las fases de la luna. Desde el PP Lleida defendemos los principios humanistas y cristianos como sello de nuestra identidad y raíz de nuestro desarrollo como sociedad. La libertad religiosa existe y, para nosotros, los católicos ilerdenses, la celebración de la Semana Santa, además de ser una gran tradición, tiene un significado como conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.Vivimos en libertad, también en libertad religiosa. Afirmo que creo en una sociedad que recuerde y respete nuestras tradiciones. Una sociedad que preserve lo nuestro. Prueba de ello es que en reiteradas ocasiones he defendido que tenemos que promover el turismo religioso como hacen otras ciudades de nuestro entorno. Abrir las puertas de Lleida a vecinos y visitantes para que conozcan nuestros edificios más emblemáticos, tradiciones y cultura populares, para que se familiaricen con nuestras procesiones y disfruten de Lleida como capital gastronómica y religiosa. La Semana Santa es un periodo de reflexión para personas de todas las edades, jóvenes y mayores. Iniciamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Por esto, se realiza la bendición de los ramos que los fieles llevan a la Iglesia para recordar el camino que recorrieron Jesús y sus apóstoles desde el Monte de los Olivos hasta la puerta de Jerusalén.El Miércoles Santo es el final de la Cuaresma y el inicio de la Pascua. Acto seguido, el triduo pascual: Jueves Santo, lavatorio de pies e institución de la Eucaristía. En el Jueves Santo se celebran tres grandes misterios: la institución de la eucaristía, la creación del sacerdocio y el sacramento de la caridad. El día de la Pascua judía, Jesús compartió la última cena con sus apóstoles. En medio de la fiesta, Jesús señaló que uno de los 12 lo traicionaría. Les lavó los pies, luego fundó la eucaristía al hacer la partición del pan (su cuerpo) y la repartición del vino (su sangre), siendo esta la primera misa celebrada de la historia. Finalmente, se dirigió al Huerto de Getsemaní a orar, donde sería arrastrado tiempo después (lo que se conoce como la agonía en el Monte de los Olivos).Viernes Santo, pasión y muerte de Jesús, cuando fue arrastrado durante la madrugada y presentado ante varios tribunales. El único que lo encontró inocente fue Pilatos, pero la presión popular decidió dejar libre a Barrabás –un ladrón– y que a Jesús lo crucificaran.Sábado Santo, vigilia pascual. Es el día más grande de la Semana Santa. En la mañana suele hacerse un homenaje a la Virgen María, con el fin de unirse en su dolor por la pérdida de su hijo. En la noche se ejecuta la vigilia pascual, en la que se espera la resurrección de Jesucristo.Domingo de Resurrección. Al ir al buscar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, tres mujeres encontraron que ya no estaba. Como lo había dicho, Cristo volvió de la muerte y se apareció a sus seguidores. Después de compartir con ellos, ascendió al cielo. La celebración gira en torno a que Cristo sigue vivo.En nuestra sociedad pasan muchas cosas y, aunque todo y todos merecen nuestros respetos, no está de más recordar nuestras tradiciones y costumbres. Hacemos nuestras tradiciones provenientes de otros lugares que enriquecen nuestra cultura y nuestro día a día, pero es preciso, también, recordar nuestra historia, tradiciones y costumbres. Sin más.