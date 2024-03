Celebrem la Setmana Santa

Creat: Actualitzat:

Estem en temps de Setmana Santa. Els cristians celebrem aquestes dates amb devoció: processons pels carrers, temples plens i pel·lícules sobre històries de la Bíblia i la vida de Jesús marquen l’agenda d’aquests dies, més enllà que alguns aprofiten per prendre’s uns merescuts dies de descans amb amics i família. Per a alguns aquesta època és sinònim de vacances i relaxació, per a d’altres, meditació i recolliment.Aquestes dates són diferents cada any, ja que es calculen mitjançant el cicle de les fases de la lluna. Des del PP Lleida defensem els principis humanistes i cristians com a segell de la nostra identitat i arran del nostre desenvolupament com a societat. La llibertat religiosa existeix i, per a nosaltres, els catòlics ilerdencs, la celebració de la Setmana Santa, a més de ser una gran tradició, té un significat com commemorar la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.Vivim en llibertat, també en llibertat religiosa. Afirmo que crec en una societat que recordi i respecti les nostres tradicions. Una societat que preservi el que és nostre. Prova d’això és que en reiterades ocasions he defensat que hem de promoure el turisme religiós com fan altres ciutats del nostre entorn. Obrir les portes de Lleida a veïns i visitants perquè coneguin els nostres edificis més emblemàtics, tradicions i cultura populars, perquè es familiaritzin amb les nostres processons i gaudeixin de Lleida com a capital gastronòmica i religiosa. La Setmana Santa és un període de reflexió per a persones de totes les edats, joves i grans. Iniciem la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams. Per això, es realitza la benedicció dels rams que els fidels porten a l’Església per recordar el camí que van recórrer Jesús i els seus apòstols des del Mont de les Oliveres fins a la porta de Jerusalem.El Dimecres Sant és el final de la Quaresma i l’inici de la Pasqua. Tot seguit, el tridu pasqual: Dijous Sant, lavatori de peus i institució de l’Eucaristia. El Dijous Sant se celebren tres grans misteris: la institució de l’eucaristia, la creació del sacerdoci i el sagrament de la caritat. El dia de la Pasqua jueva, Jesús va compartir l’últim sopar amb els seus apòstols. Enmig de la festa, Jesús va assenyalar que un dels 12 el trairia. Els va rentar els peus, després va fundar l’eucaristia al fer la partició del pa (el seu cos) i la repartició del vi (la seua sang). Aquesta va ser la primera missa celebrada de la història. Finalment, es va dirigir a l’Hort de Getsemaní a pregar, on seria arrossegat temps després (la qual cosa es coneix com l’agonia al Mont de les Oliveres).El Divendres Sant, passió i mort de Jesús, quan va ser arrossegat durant la matinada i presentat davant de diversos tribunals. L’únic que el va trobar innocent va ser Pilat, però la pressió popular va decidir deixar lliure Barrabàs –un lladre– i que a Jesús el crucifiquessin.El Dissabte Sant, vigília pasqual. És el dia més gran de la Setmana Santa. Durant el matí sol fer-se un homenatge a la Verge Maria, a fi d’unir-se en el seu dolor per la pèrdua del seu fill. A la nit s’executa la vigília pasqual, en la qual s’espera la resurrecció de Jesucrist.Diumenge de Resurrecció. A l’anar a buscar el cos de Jesús al sepulcre, tres dones van trobar que ja no hi era. Com havia dit, Crist va tornar de la mort i es va aparèixer als seus seguidors. Després de compartir amb ells, va ascendir al cel. La celebració gira al voltant que Crist continua viu.En la nostra societat passen moltes coses i, encara que tot i tots mereixen els nostres respectes, no està de més recordar les nostres tradicions i costums. Fem les nostres tradicions provinents d’altres llocs que enriqueixen la nostra cultura i el nostre dia a dia, però és necessari, també, recordar la nostra història, tradicions i costums. Ras i curt.