La revitalització del Mercat de Ronda-Fleming

Tenim il·lusió i ganes per recuperar Lleida. Tenim projectes per Lleida, per als veïns, per a les persones. Prova d’això és que el 26 d’abril vam presentar una moció al Ple de la Paeria amb l’objectiu d’impulsar un pla per revitalitzar i recuperar el Mercat de Ronda-Fleming. La moció va prosperar! Considerem que és l’hora d’impulsar la reforma real i viable del mercat, de manera que s’han d’adoptar mesures per potenciar-lo, sempre respectant i mantenint les parades actuals.Després de 38 anys, el mercat agonitza. Tots els governs municipals, sempre d’esquerres, han contribuït amb la seva negligent gestió a la decadència de l’edifici. S’omplen la boca que cal potenciar el comerç local, el producte de proximitat, revitalitzar els barris i, a l’hora de la veritat, ens aboquen a la ciutat de l’oblit. Si Lleida està en decadència és perquè dècades de polítiques de sempre més del mateix ens han abocat a l’estancament.Avui ens referim al Mercat de Ronda, pròpiament, però no oblidem la resta de mercats existents a la ciutat, principalment, el del Pla. Temps tindrem per explicar la nostra proposta per recuperar-lo i obrir-lo a Lleida perquè tots quan han governat s’han enredat amb propostes pintoresques, però irreals, com s’ha demostrat. Així, el Centre Històric crida SOS mentre les esquerres, quan governen, continuen convertint-lo amb l’abocador de Lleida. Per cert, el regidor del Centre Històric és l’alcalde, ja saben: es busca regidor per al barri!Cal que els mercats municipals tinguin la possibilitat d’incrementar-ne la viabilitat econòmica, la capacitat de generar ocupació i, com a font d’emprenedoria, potenciar-ne la funció social, completant i consolidant la renovació d’infraestructures i modernització tecnològica i no menys important el seu paper com a referent en la distribució d’aliment de proximitat i de màxima qualitat.Aquesta és la funció que ha de perseguir el mercat municipal de Ronda-Fleming, però la seva situació, avui dia, no és només preocupant, sinó que per desgràcia ha empitjorat amb el transcurs del temps i està en espera de tornar a ser un equipament que dinamitzi la zona i el seu entorn. Recuperar-lo implica múltiples actuacions, no només estètiques sinó també estructurals, disposant el mercat de Ronda-Fleming d’un valor afegit com és disposar d’un pàrquing subterrani amb unes 40 places, que poca gent sap.El mercat municipal es troba en una situació lamentable, pendent de ser rehabilitat i sense un clar projecte de cara al seu futur i els pocs paradistes que queden (5) necessiten un impuls per potenciar els seus negocis, en espera de la reforma que mai arriba i, si arriba, amb total desconeixement del seu abast, ja que no se’ls ha informat de quina manera podran continuar desenvolupant la seva activitat comercial i si podran fer front a les noves condicions econòmiques.Així doncs, cal potenciar i dinamitzar el mercat com un motor econòmic i d’influència per a Lleida i els municipis del nostre entorn. El PP Lleida proposem per impulsar el projecte d’adequació i recuperació del Mercat Municipal de Ronda-Fleming.Lamento que el Mercat de Fleming fa temps que ha anat entrant en decadència, amb locals tancats i buits, sense cap mena de manteniment per part de les autoritats municipals. Per aquest motiu, volem trobar una solució per desbloquejar una situació insostenible pels comerciants i els usuaris. Lleida mereix més!En aquest sentit, cal reunir-se amb els diferents sectors socioeconòmics de la zona per presentar-los una proposta que suposi una gran oportunitat per proveir la ciutat d’un espai que promogui el producte de proximitat, des de la venda directa i la degustació gastronòmica.La nostra proposta preveu una concessió de l’edifici, mantenint les parades de productes locals i de proximitat. A més, apostem per una gestió de l’equipament basada en la col·laboració publicoprivada. Amb un únic objectiu: la reforma integral i d’explotació del mercat perquè és una reivindicació històrica per la Zona Alta i per Lleida. Volem un mercat dinàmic, modern i adaptat als nous temps. Que sigui un element dinamitzador per al barri, afavorint el producte local i de proximitat, donant resposta als nous hàbits de temps i consum.La reforma ha de permetre la millora de l’entorn urbanístic de la zona: la modernització d’aquest mercat, capaç d’integrar la tradició amb la innovació, esdevenint un motor econòmic per a la zona i el seu entorn, dinamitzador i creador de nous llocs de treball. Així, el PP Lleida tenim un clar objectiu, impulsar la reforma del Mercat de Ronda-Fleming i continuar amb la resta de mercats de la ciutat. Lleida ho mereix!