Lleida i el benestar animal

Creado: Actualizado:

Aquestes darreres setmanes, fruit de queixes, concentracions, mocions o visites, hi ha un tema que s’ha situat a l’agenda política i mediàtica de la nostra ciutat: el benestar dels animals. El passat ple de maig de la Paeria, la Plataforma Animalista Terres de Lleida va presentar una moció per a desplegar mesures efectives per la recollida d’animals abandonats o perduts a la ciutat de Lleida i a les partides de l’Horta, així com per a la millora de les instal·lacions del Refugi dels Peluts.Més enllà de la sensibilitat que hom pugui tenir vers el benestar animal, la legislació vigent, tant la catalana com l’espanyola, imposen als ajuntaments diverses obligacions en aquesta matèria. I, precisament, la principal reivindicació del moviment animalista de Lleida ha estat l’exigència a la Paeria del compliment d’aquestes obligacions en temes com ara el protocol de recollida d’animals abandonats o altres recollides en la moció que es va aprovar al passat ple municipal. Ho vam dir durant el Ple i ho tornem a repetir aprofitant aquest espai i aquestes línies: el benestar animal és molt important per a l’Esquerra Republicana, no només perquè així ho obliga la llei, sinó per convicció. Per això, quan vam tenir responsabilitats de govern en el mandat anterior vàrem fer possibles algunes millores al Refugi dels Peluts, com ara la dotació inicial de mitja plaça de veterinària al centre, en la primera part del mandat, i l’ampliació a jornada sencera en la segona, el canvi en el cap de la canera o la incorporació d’una persona per dinamitzar el centre i fomentar les adopcions, o altres millores en les instal·lacions.Ara que som a l’oposició, continuem treballant pel benestar animal, fiscalitzant l’acció del govern municipal, però també reunint-nos amb diferents entitats animalistes i amb col·lectius de voluntaris –que fan una gran tasca a la nostra ciutat– per recollir les seves necessitats i reivindicacions i convertir-les en propostes constructives que hem presentat al govern municipal.Així, hem fet propostes relatives a la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Protectora de Gats de Carrer per col·laborar en el control de les colònies felines a la nostra ciutat o a la signatura d’un conveni amb l’associació de voluntaris i voluntàries del Refugi dels Peluts. També, hem demanat informació, a la regidoria responsable, sobre les actuacions que es pensen fer en les instal·lacions del Refugi amb els 200.000 euros que es preveuen al pressupost municipal i sobre el contracte d’un servei de residència per a gossos per suplir la manca de places que pateix actualment el refugi. Cal una ampliació urgent de les instal·lacions actuals, perquè són del tot insuficients, com demostra el fet que, anualment, hàgim d’estar pagant més de 50.000 euros per l’estada de 16 gossos que no tenen lloc al Refugi. Aquesta situació, inicialment provisional, s’ha cronificat i caldria resoldre-la amb una ampliació de les instal·lacions. En aquest sentit, podem avançar que estem treballant en una proposta de reforma i ampliació del Refugi que presentarem en els propers mesos i que oferirem a l’equip de govern, com hem fet altres vegades.Propostes, idees i demandes que recollim i continuarem recollint en cada reunió amb les entitats i les protectores i que transformarem en propostes per millorar el benestar animal i per avançar en el compliment de les obligacions del nostre ajuntament en aquest àmbit. Aquesta és la nostra vocació i la nostra contribució a la millora de la nostra ciutat, des de l’oposició, exigent i alhora constructiva, al govern municipal. En aquest sentit, serem exigents en el compliment dels compromisos de l’ajuntament derivats de la moció aprovada per tots els grups municipals, excepte el d’extrema dreta, però també oferim a la regidora competent en la matèria la nostra total col·laboració per complir-los. Perquè aquesta és la nostra tasca i la nostra obligació. Per Lleida i pel benestar animal.