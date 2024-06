'Make America Super Again'

Publicado por Miguel Macías Novau Verificado por Creado: Actualizado:

Grosera, violenta, escatológica, explícita sexualmente, consumo de drogas de todo tipo, con un humor extravagante y unos personajes que están muy lejos de ser ciudadanos ejemplares. Y aun así, la adaptación serializada de los cómics escritos por Garth Ennis y dibujados por Darick Robertson, más allá de la deconstrucción y desconfiguración de los arquetipos clásicos vendidos por Marvel o DC, es una de las sátiras sobre los Estados Unidos de la actualidad más recomendables de los últimos tiempos. A primera vista, The boys (2019) es simplemente una parodia más de superhéroes en la que se narra la historia de un grupo de humanos frente a la amenaza encubierta de protección y salvación que representan sus superpoderes. Mientras que los primeros se presentan como una pandilla de inadaptados con cuentas personales que saldar con los dioses modernos, los supuestos protectores emergen como absolutos desconocedores de los conceptos de la ética y la moral pero con un gran equipo de marketing detrás. Profundizando, aquí todo se traduce en clave de lucha contra el neofascismo, disfrazado de corporativismo mediante concienzudas campañas de publicidad en televisión y redes sociales. La cuarta temporada arranca con un Billy Carnicero (Karl Urban) al que le quedan escasos meses de vida, consumiéndose por la culpa de sus errores y con su equipo de descarriados fragmentado por las mentiras. Por otro lado, los Siete de Patriota (Antony Starr) tratan de renovar su imagen –una vez más– ante el juicio de este por asesinato y otros factores como haber tenido a una nazi en sus filas. Con este contexto, la serie mantiene el mismo tono impactante que durante las anteriores entregas –en esta ocasión con las fake news y los movimientos conspiracionistas como primeras víctimas de las afiladas plumas de los guionistas–, pero reduce la intensidad en tanto que todo se plantea como preámbulo a la próxima y última temporada. Un punto de inflexión como el que supone para la gran mayoría de personajes –tanto humanos como con superpoderes–, asentando a fuego lento las bases del que será el último enfrentamiento entre Patriota y Carnicero. Y mientras transcurre la cuarta entrega, aparte de verla, otro ejercicio interesante es el de encontrar todas las referencias que aparecen en sus ya casi 28 episodios: desde el movimiento Me too hasta el Make America Great Again de Donald Trump.