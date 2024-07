Al costat dels Mangraners

Creado: Actualizado:

Els Mangraners, com tots els barris de Lleida, mereix la nostra atenció. El govern municipal del PSC-Units a la Paeria hem assumit la responsabilitat de mediar en el projecte de construcció d’un nou crematori. Estem al costat de les veïnes i dels veïns i qualsevol actuació que emprenem la fem amb la vocació d’escoltar totes les parts i d’arribar a un acord. No mirem cap a un altre costat, però sí que volem fer les coses bé i d’una manera molt escrupolosa, tenint en compte les consideracions de tothom.Els veïns i les veïnes dels Magraners defensen de manera legítima que el futur equipament estigui més allunyat de les zones residencials. La part inversora, que té l’interès de construir aquest espai necessari a la nostra ciutat, ha presentat un projecte que és legal, que s’ajusta a la normativa i que, de fet, el Pla General de Lleida actual permet realitzar. Quin és, per tant, el fons de la qüestió? Que ens trobem que el mateix Pla General data del 1999, però amb una ciutat que ha canviat molt en 25 anys fruit del progrés social i econòmic. I això requereix que les normes urbanístiques evolucionin per tal de garantir un creixement ordenat i endreçat de totes les zones. Per això, és clau i necessari que ens dotem d’un nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) que de fet, és un dels compromisos que tenim per aquest mandat.En tot cas, la situació dels Mangraners, que estem afrontant amb serenitat i des del diàleg, l’hem de gestionar ara. Nosaltres insistim a continuar amb el camí que hem emprès per tal d’arribar a un acord que sigui just per a tothom. Cadascuna de les nostres decisions que adoptem tenen com a finalitat millorar la vida dels lleidatans i de les lleidatanes als seus barris. Fins ara, hem complert i així ho seguirem fent. Precisament als Mangraners hem començat a construir 121 pisos socials, en col·laboració amb el sector privat, per afavorir l’emancipació del jovent i de les famílies; apostem per les bonificacions fiscals per tal de facilitar i acompanyar l’obertura de petits comerços per a la venda de productes quotidians; estem redactant el projecte de millora dels vestidors del camp de futbol i hem reposat el mobiliari de la plaça de Joan XXIII per avançar en confort i en espais públics pensats per a tothom. Com bé he dit abans, ens preocupem per avançar amb criteri. Per això, en el seu moment ja vam aconseguir distanciar el polígon de Torreblanca del barri mentre que recentment ens hem reunit amb la Generalitat i el Govern de l’Estat per demanar canvis en els traçat de les Línies de Molt Alta Tensió (MAT), així com per traslladar la subestació elèctrica. No deixarem enrere els veïns i les veïnes dels Mangraners. Quan adoptem un compromís, és per defensar-lo fins al final i fins ara ho hem demostrat en cadascuna de les mesures que hem pres. No ens desviarem del camí que hem adoptat, que no és cap altre que fer del barri un lloc millor per viure-hi.