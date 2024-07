Un modelo de liderazgo que obtiene resultados

Creado: Actualizado:

El modelo Executive Leadership está validado científicamente y cuenta con diferentes estudios a líderes de todo el mundo que avalan su calidad. Concretamente, Bill Gates, Jack Welch, Amancio Ortega y muchos otros cumplen el modelo.Daniel Goleman analizó los modelos de competencia de 188 empresas, la mayor parte de grandes dimensiones y presencial global, como Lucent Technologies, British Airways y Credit Suisse, con el objetivo de determinar las capacidades personales de sus líderes que generaban un rendimiento sobresaliente en esas empresas, y en qué medida lo hacían.Realizó una proporción entre capacidades técnicas, coeficiente intelectual e inteligencia emocional como factores para un rendimiento excelente, en el que la inteligencia emocional resultó ser el doble de importante que los otros dos factores, en puestos de todos los niveles jerárquicos.A destacar que, a mayor nivel jerárquico, menos peso tenía la capacidad técnica y mayor aún la inteligencia emocional. Es decir, que cuanto mayor sea el rango de la persona que obtiene un rendimiento extraordinario, más importancia tenían las capacidades de inteligencia emocional para argumentar su eficacia.Previamente, McClelland “descubrió que cuando los altos directivos tenían competencias de inteligencia emocional, sus divisiones superaban los objetivos de ingresos anuales en un 20%”. Sin embargo, los líderes de divisiones que no tenían esas competencias quedaban por debajo de los objetivos en idéntica proporción. Otras investigaciones demuestran que las emociones influyen no solo en el bienestar y el compromiso de los empleados, sino también en los resultados empresariales, como la productividad y la rentabilidad. De hecho, Bill George y otros investigadores, le atribuyen en su estudio la obtención de “resultados superiores en el tiempo”. Entrevistaron a 125 líderes para aprender cómo desarrollaron sus capacidades de liderazgo. Realizaron más de 3000 transcripciones de entrevistas a líderes y seguidores de estos.Estas entrevistas constituyen el mayor estudio en profundidad sobre el desarrollo de liderazgo jamás emprendido. Sus entrevistados hablaron abierta y honestamente sobre cómo se dieron cuenta de su potencial, y compartieron con franqueza sus historias de vida, batallas personales, fracasos y triunfos. Entre otros entrevistados, la presidenta y CEO de Xerox, Anne Mulcahy, quien a partir de su nombramiento consiguió pasar de la bancarrota a triplicar el valor de las acciones de la compañía.Según los investigadores Wang y Hsieh, este modelo de liderazgo ha demostrado ser efectivo en una variedad de contextos organizacionales, ya que puede conducir a un mayor compromiso y motivación de los empleados, mejor desempeño organizacional, mayor innovación y creatividad, genera un ambiente de trabajo más positivo y colaborativo “e incluso consigue una mayor lealtad de los clientes, lo que repercute en resultados sostenidos en el tiempo, y no a corto plazo”.Se trata de un estilo de liderazgo que crea condiciones para una mayor confianza, ayuda a las personas a desarrollar sus puntos fuertes y ser más positivas, y con el tiempo mejora la capacidad general de desempeño de la organización. Por lo que nuestro modelo resulta un factor clave para ganar ventaja competitiva en cualquier organización con el que ya hemos formado a cientos de líderes. Le esperamos.