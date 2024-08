Lo primero que debe saber para usar la IA

Creado: Actualizado:

No es novedad que una tecnología llegue a nuestras vidas. Y también que se convierta casi en invisible, como ha ocurrido con multitud de herramientas y tecnologías que usamos a diario. No sabemos cómo o por qué funcionan muchas de ellas, pero sí sabemos manejarlas. En este sentido, muchas personas aprenderán a utilizar la Inteligencia Artificial (IA) porque cada vez será más ubicua en nuestra ciudad, trabajo y hogar. Y tal vez el tipo de IA que usemos más habitualmente sea la IA generativa, la que genera respuestas a nuestras preguntas en un lenguaje que podemos entender. La IA generativa puede dar respuestas elaboradas, como si fuera inteligente, porque lleva años de entrenamiento con una programación muy compleja y le han suministrado millones de datos.¿Qué debemos tener en cuenta para manejar adecuadamente esta tecnología? ¿Cómo podremos obtener todo el partido posible de la IA? Ante todo, y sobre todo, debemos ser creativos, críticos y eclécticos. Tres ideas que harán que su manejo de la IA vaya por buen camino: ponga en juego su imaginación y su creatividad, sea crítico o crítica, no acepte lo primero que le proporcionen porque sí, y utilice más de un chatbot (plataforma) de IA generativa.En primer lugar, para obtener buenos resultados al interactuar con la IA debemos usar nuestra creatividad. Imaginemos que le pedimos que nos prepare unas vacaciones en un destino determinado. En cuestión de segundos tendremos un plan completo de vacaciones. Sin embargo, quien se quede con eso no estará obteniendo partido de la herramienta, será un resultado pobre (aunque muy rápido). Igual que para planificar unas vacaciones tendremos que conversar una o más veces con un agente turístico, o dedicaremos un tiempo a contrastar rutas, lugares y precios en Internet, debemos seguir preguntando y pidiendo detalles a la IA, debemos poner en marcha nuestra creatividad para ir afinando, para ir modelando el primer plan que nos ofreció la IA hasta que tengamos delante un plan de vacaciones que sea de verdad el más ajustado a nuestra idea, el mejor posible. Sirva este ejemplo para el uso de la IA en el hogar, en el trabajo o en el aprendizaje. En segundo lugar, ser crítico con los resultados que la IA proporcione mejorará lo que queremos obtener. No debemos conformarnos con la primera, o segunda, o tercera respuesta de la IA mientras no obtengamos precisamente lo que deseamos. Sin duda, el ser humano es quien debe dirigir el proceso, es el responsable de usar o no lo que la IA ofrece. Además de mejorar lo que buscamos, cuestionar lo que la IA ofrece hará que esta se esfuerce en proporcionar un mejor resultado o incluso que busque otros puntos de vista. Para ello tendremos que revisar, releer, repensar, considerar una y otra vez la respuesta de la IA, de manera que vayamos guiándole hasta que obtengamos justo lo que necesitamos. En tercer lugar, deberíamos utilizar más de un chatbot de IA para contrastar y mejorar los resultados que nos proporcione. ChatGPT, Claude y Gemini son los tres chatbots de IA que más se utilizan ahora. Exactamente igual que haríamos al consultar varios libros, o varios sitios web, o incluso acudir a varias personas que nos aconsejaran, para resolver una cuestión bien podríamos comparar la misma petición en dos chatbots diferentes, o pedirle a uno que mejore lo que nos ha dado el otro. Esperamos que estas ideas le ayuden a sacar partido de la IA generativa, más allá de escribir en un teclado y ver que el chatbot responde en cuestión de segundos. Si lo desea, desde Executive HR Talent volveremos para comentar aspectos relativos a la IA del día a día.