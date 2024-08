Alfa, Charlie, Romeo, Hotel i Golf

Creado: Actualizado:

No m’he begut l’enteniment. Amb aquestes paraules inconnexes a priori, no em refereixo a marques de cotxes ni a llocs de vacances. Tampoc he oblidat que en aquestes setmanes d’estiu escric sobre els plaers de l’estiu. Però si la setmana passada parlàvem de la platja hi ha molta gent que prefereix gaudir de la muntanya, i és que res passa perquè sí. Una de les activitats de l’estiu i més al nostre territori, és realitzar esports d’aventura o muntanya. A Lleida tenim molta diversitat d’esports de risc i ve gent de tot Europa a gaudir de les nostres muntanyes. Però a vegades aquella persona que no ha fet mai cap activitat física, creu estar en plenes condicions per realitzar una excursió per un barranc a les 4 de la tarda després d’un gran dinar i no sap que probablement acabarà al nostre servei d’Urgències. Si vostè és aquesta persona, mentre els companys del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el traslladin, sentirà aquelles paraules inicials. I què són? Aquests 5 mots són els codis amb què el SEM ens comunica la gravetat d’un pacient que ha patit un politraumatisme. L’Hospital Arnau de Vilanova és el centre de referència de tots els pacients traumàtics greus des d’aquí fins a Vielha. I en tenim uns quants. De fet, som una de les regions de Catalunya conjuntament amb Girona amb més pacients traumàtics. L’Alfa ens diu el tipus d’Accident; Charlie, quina zona del cos s’ha afectat; Romeo com està la seva respiració; Hotel la seva situació hemodinàmica i Golf el seu nivell de consciència. Aquest codi ens permet de forma ràpida fer-nos a la idea de la situació del malalt i preparar-nos per rebre’l. Una urgència vital i real. També són malalts traumàtics, aquells que pateixen accidents de trànsit. I malauradament els mesos d’estiu són els mesos que atenem més persones que pateixen un accident de trànsit. I també cada vegada persones de més edat. Per tant, aquestes setmanes de calor vigilin amb el cotxe, facin els descansos oportuns i tinguin els vehicles en condicions. I si volen fer un esport de muntanya, poden començar amb opcions fàcils i segures. No facin el valent. El trasllat amb l’helicòpter del SEM no compta com activitat d’aventura! Tan important són les vacances com poder tornar a casa i recordar-les.