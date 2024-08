Lleida i la necessitat dels refugis climàtics

Creado: Actualizado:

Els refugis climàtics són espais públics destinats a servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com onades de calor. Les onades de calor a Lleida cada cop són més freqüents i per aquest motiu l’Administració té el deure de buscar una solució en benefici de la ciutadania. Lleida té una temperatura extrema i darrerament els estius són força durs, amb temperatures molt elevades que fan difícil suportar i, en determinades persones, pot suposar un risc per a la seva salut.Un refugi climàtic pot ser exterior, com per exemple un parc amb arbres que donin ombra o un espai interior, com una biblioteca. En el cas de biblioteques, piscines o centres cívics, compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic, per la qual cosa són considerades instal·lacions assistencials.En alguns barris de Lleida, disposem de piscines municipals i aquestes emergeixen com una bona opció davant la calor. Ara bé, ja a l’estiu anterior des del PP de Lleida vam exigir una major flexibilitat, especialment pel que fa a la franja horària disponible d’ús d’aquests espais. Aprofito per posar en valor la feina de les persones que treballeu a les piscines municipals.La qüestió és que no ens resulta estrany que el Govern municipal improvisi la seva política, manera de fer i la gestió pública, com ens va tenint acostumats. Ens demanen alternatives, plans d’actuació, les quals, quan les donem i presentem, sovint són ignorades perquè es reafirmen en el partidisme ideològic, per damunt de l’anàlisi necessària i de reconsiderar el què és millor per a Lleida i els que hi vivim. Per exemple, molt omplir-se la boca el socialisme quan estava a l’oposició de la necessitat de recuperar les piscines de la Mariola i ara que governen marginen els seus veïns: el classisme socialista.El mateix succeeix en altres espais públics municipals, centres cívics, casals, pavellons, museus, els quals haurien de veure ampliat el seu horari si són considerats com a refugis climàtics. Però sovint ens trobem que alguns d’aquests espais i instal·lacions tanquen durant el mes d’agost. A més, molts edificis públics redueixen el seu horari d’obertura al públic durant els mesos d’estiu i això no és gens compatible amb la seva funció de refugi.En definitiva, els refugis climàtics són zones naturals o urbanes que ofereixen unes condicions ambientals benignes per protegir-se d’un context desfavorable, com ho és la calor intensa. A més, aquests espais han de ser de fàcil accés i han de poder oferir aigua potable gratuïta.També faig menció a la necessitat d’instal·lar marquesines durant l’espera del bus urbà o el servei de taxi. N’hi ha que són específiques i dissenyades com a tal i poden rebaixar fins a 9 graus la temperatura. Cal avançar en les “capacitats de refrigeració” que pot tenir el mobiliari urbà més innovador.Què succeeix actualment a la nostra ciutat? Convivim amb una ciutat excessivament cimentada i amb pocs espais i zones verdes enjardinades (i el manteniment de les existents és deficient).D’altra banda, també seria necessari fer un major recordatori i pedagogia de totes aquelles recomanacions en situacions climàtiques extremes i disposar d’un grup de professionals que en fes un seguiment acurat, especialment pels col·lectius més vulnerables, ja siguin persones que viuen soles, persones amb malalties cròniques o gent gran.De poca cosa serveix tenir puntualment un lloc per a refugiar-se de la calor si poc després no es pot caminar pel carrer. Insistim que Lleida té la necessitat de tenir refugis climàtics, però aquests no són l’única solució al problema. Caminem massa per damunt de ciment i hauríem d’apostar per una Lleida més naturalitzada i augmentar el nombre d’arbres amb la finalitat que això ajudi al refredament de la nostra ciutat.L’estiu del 2023 es van registrar gairebé 1.800 morts a Catalunya per les onades de calor. S’informa que a Europa les temperatures escalen sense aturador i cada vegada hi haurà més onades de calor i més intenses. La xifra de morts l’any passat a Catalunya va ser rècord i feia 20 anys que no s’apreciava una xifra tan elevada. Per tot plegat, això ha de conduir necessàriament al desenvolupament de polítiques reals, també municipals, amb la finalitat de mitigar els efectes d’aquesta pujada global de les temperatures i reduir els seus efectes devastadors. Per Lleida, per uns millors i necessaris refugis climàtics.