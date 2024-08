Creado: Actualizado:

Ara que ja hem passat la primera quinzena de l’agost, són pocs els que encara no han fet alguns dies de vacances i alguns ja hem tornat del tot. Però més enllà dels gelats, de la platja o la muntanya, de les festes majors, hi ha un altre petit plaer de l’estiu. El cafè amb gel. Jo durant tot l’any no podria viure sense cafè. És cert, que sempre en tinc i en diferents formats per assegurar-me la meva “dosi” de cafeïna. Dic dosi, perquè no oblidem que la cafeïna és la droga psicoactiva més consumida al món i que Beethoven o Voltarie en consumien en gran quantitat. Jo en bec molt, i m’agrada en totes les seves formes: amb llet, tallat, americà, però sobretot curt i sense sucre, i aquestes setmanes d’estiu, és clar, amb gel. També el granissat de cafè, però menys. Fins i tot hi ha marques de cafè que ja han creat versions que són específiques per prendre’s amb gel. Quina meravella! Hi ha tanta gent que beu cafè, que sempre surten estudis que ens parlen de les seves propietats, i com res passa perquè sí, l’altre dia la Dra. Marta Aymerich ens deia que el cafè pot reduir un 50% el risc de suïcidi, protegeix contra la pèrdua de memòria i prendre’n una o dues tasses pot protegir contra la insuficiència cardíaca. Però més enllà de les propietats, el millor és el moment del cafè. L’excusa per veure algú i xerrar. El moment de descans a la feina amb els companys. Després d’un bon dinar, quan la sobretaula s’allarga i requereix un segon cafè. Amb un bon llibre. O en la tranquil·litat del matí, quan tot és en calma i agafes forces per començar el dia. Per a mi aquest és bàsic. Hi ha gent, però, que no en pot beure més enllà de les 7 de la tarda perquè no els deixa dormir. Quan estudiàvem a la facultat el professor Jacint Boix ens explicava que no és que el cafè no ens deixava dormir, sinó que la cafeïna afavoria que arribés sang i oxigen al cervell, i per tant ens feia rumiar més, i per tant no podíem dormir. Però recentment ha estat descobert un gen (el CYP1A2) que fa que hi hagi persones que metabolitzem molt ràpid la cafeïna i puguem dormir a pesar de prendre un bon cafè. Ara que a les 7 ja és fosc, facin un cafè amb gel, que aviat tornarà el setembre, i l’estiu serà com el regust que ens deixa un bon cafè.