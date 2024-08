El Dimecres de Cendra penja d’un fil

Creado: Actualizado:

La festa de Dimecres de Cendra va néixer l’any 2010 amb un doble objectiu: retornar als cerverins l’essència de l’Aquelarre original, al lloc on es va iniciar, i contribuir a la conservació i revitalització del nucli antic de Cervera. Des del principi, hem cregut fermament que portar la festa al seu entorn original no només enforteix el seu esperit i el seu valor patrimonial singular, sinó que també és una manera de preservar espais emblemàtics com el carreró de les Bruixes i la plaça Sant Bernat.L’any passat vam enfrontar-nos a dificultats inesperades per aconseguir l’autorització per celebrar la festa, però finalment es va autoritzar. Amb l’objectiu de poder preparar amb temps l’edició d’enguany i amb el compromís de garantir la seguretat de l’esdeveniment, ens vam posar a treballar des de principis d’any en l’organització de la festa. Des del primer moment, la Paeria ens va posar sobre la taula mesures de seguretat desproporcionades que mai s’havien plantejat amb altres governs. Per tal de complir amb aquestes noves exigències fins i tot vam considerar assumir les despeses d’unes obres a les escales de la costa d’en Grimau, un gest que demostra el nostre compromís amb la conservació i restauració d’un espai que sentim molt nostre, malgrat ser una tasca que no ens pertoca directament.Presentades i acordades les noves mesures de seguretat, la primera setmana de juliol el paer en cap ens va donar la seva paraula que ens autoritzaria la festa, instant-nos a acabar de definir detalls tècnics menors durant les properes setmanes. Fent confiança a aquesta promesa, l’entitat va començar els preparatius del XIV Dimecres de Cendra, implicant més de seixanta persones en l’organització i tancant totes les contractacions que suposa la festa. Només dues setmanes abans de la celebració la Paeria ens comunica que ha demanat un informe tècnic sobre una casa situada a l’entorn de la plaça Sant Bernat i ens informa que, per risc imminent de ruïna, no es podrà fer la festa allà.Aquest immoble fa molt de temps que està en estat precari, però fins ara no havia generat gens d’interès per part de la Paeria. És legítim preguntar-nos si, sense la intenció de celebrar-hi el Dimecres de Cendra, la situació hauria estat ignorada fins a l’inevitable esfondrament. On queda el compromís amb la conservació i revitalització dels centres històrics de les nostres ciutats i la seguretat dels veïns i veïnes?Per tot això i davant la impossibilitat de cancel·lar la festa a dues setmanes vista, enguany ens veiem obligats a desplaçar-la a un altre espai, malgrat el ferm convenciment que el Dimecres de Cendra s’ha de quedar a l’entorn de la plaça Sant Bernat, ja que aquesta festa perd el seu sentit i valor si es fa fora del carreró de les Bruixes. Ara bé, ho fem amb una condició inequívoca: si l’any vinent la Paeria no deixa fer el Dimecres de Cendra a la plaça Sant Bernat, aquesta edició haurà estat l’última.Des de l’entitat volem alçar la veu contra l’amenaça constant que pateixen les nostres festes populars i la nostra identitat. En els darrers temps hem vist com amb el nou govern municipal la nostra cultura i tradicions han estat posades en perill. Nosaltres ens sentim profundament decebuts amb l’actual Paeria. La situació d’improvisació i arbitrarietat dels darrers mesos per part de l’equip de govern ens ha portat a una situació límit. També sabem que no som una excepció, i que han estat moltes les activitats festives i de cultura popular organitzades des del voluntariat que els darrers mesos s’han trobat amb molts entrebancs per part d’aquest Ajuntament. Si aquests actes han tirat endavant, ha estat només gràcies a la feina incondicional de cerverins i cerverines que s’estimen aquesta ciutat i s’han dedicat en cos i ànima a poder-los tirar endavant. No podem continuar així i és per això que des de l’Associació Cultural de Dimecres de Cendra convidem tot el teixit associatiu de Cervera a unir forces i treballar conjuntament per protegir les nostres tradicions i blindar la nostra cultura popular.La festa és del poble / i a la plaça ens trobarem, tornarem al carreró com al començament.Visca Cervera i visca Dimecres de Cendra!