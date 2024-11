¿Cómo utilizas la Inteligencia Artificial?

Creado: Actualizado:

Con mi clasificación UsarIA (Usar la IA) puedes determinar qué uso haces de la IA en cualquier momento. Te sirve de espejo para asegurarte de si consigues todo el partido posible de una herramienta tan potente. También te puede servir para comprobar cómo la usan tus estudiantes, tus compañeros o tus empleados. El nivel 1 sería el nivel avanzado, en el que obtienes el mejor resultado posible porque estableces una interacción persona-IA, un diálogo interactivo en el que tú tienes el control y preguntas, propones, descartas, añades, refinas, cambias a partir de, o por medio de, las peticiones que vas haciendo a la IA y lo que vas obteniendo. Podríamos decir que eres coautor o coautora con la IA, porque el resultado final es una colaboración, una fusión, de tus ideas y aportaciones con las de la IA. La calidad de este resultado seguramente será mejor que la del trabajo de una persona por sí sola, y citarás la IA como fuente o herramienta determinante en tu autoría.En el nivel 2 tendríamos una situación en la que has hecho peticiones (prompts) a la IA, o le has dado alguna idea, y has dado por buenos sus resultados después de adaptaciones y cambios. El resultado final es en buena parte lo que te ha dado la IA. La calidad es aceptable, aunque no es mejor que lo que podrías hacer tú solo o tú sola si te pusieras en serio con ello. Sabes que debes citar o referenciar que has usado la IA, y así lo haces.Cuando utilizas la IA para que haga lo que tú deberías hacer, estás en el nivel 3. No aportas ideas a la IA, no has generado contenido para que la IA lo mejore o lo estructure, le das ciertas indicaciones y usas lo que te da. Es un nivel en el que la IA te resuelve la papeleta, y no sabes, o no quieres, ir más allá de hacerle peticiones para que te dé un resultado y aplicar algún pequeño cambio. La mayor parte de lo que presentas o usas, o prácticamente todo, lo ha hecho la IA, con solo algún maquillaje aquí y allá, algún mínimo ajuste por tu parte. Deberías citar la IA como autora principal de lo que has hecho, pero no lo haces.El último nivel, el nivel 4, es el menos eficiente, y corresponde a usar la IA de la peor manera posible, la de usar el resultado que ha producido la IA sin adaptarlo, sin modificarlo, sin mejorarlo. No solo no citas la IA como fuente de lo que has hecho, sino que además te arrogas la autoría, sabiendo que esto es deshonesto porque todo el texto, o la mayor parte, es producto de la IA. ¿Cuándo y para qué utilizas la IA en un nivel o en otro?Esta clasificación UsarIA tiene su origen en un marco muy recomendable del profesor Juanjo de Haro para integrar la IA generativa en las tareas educativas, lo encontrarán en su blog Bilateria. Por cierto, esta columna de opinión estaría fuera de mi propia clasificación UsarIA, ya que no he utilizado IA. De la misma manera que un día hacemos brasas para las chuletas, y tenemos cocina de inducción en casa, o leemos en papel y otras veces leemos en un lector digital, también podemos emplear la IA para según qué tarea y en según qué ocasión.