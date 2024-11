Empate amargo

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida empató ayer en Terrassa (1-1) en un partido atascado que solamente tuvo luz en los diez minutos en los que se produjeron los goles y en los últimos compases, donde los azules, ayer de amarillo, tuvieron dos ocasiones claras para llevarse un partido que también estuvo marcado por la polémica, ya que el colegiado anuló de forma incomprensible un tanto de Naranjo que hubiera supuesto el 1-2.

De este modo, el Lleida ve cómo se rompe su racha de porterías a cero fuera de casa, que alcanzó los cinco partidos, pero sigue sin perder a domicilio. Sin embargo, el empate en Terrassa entregó el liderato a su gran rival, un Sabadell que ganó ayer y ahora aventaja a los azules en un punto y además tiene un partido menos.

El partido empezó con poco ritmo y sin ocasiones, hasta que Naranjo supo convertir dos balones imposibles en dos jugadas de peligro. La primera llegó en el minuto 11, al descolgar un balón del cielo que, tras llevárselo por la línea de fondo como un funambulista, sirvió a Fran Pérez, que remató desviado. Justo después de esta ocasión desperdiciada, Naranjo volvió a quedarse un balón muerto dentro del área para dejar de cara a Adri Gené, que definió fuerte a un lado para poner el 0-1.

Aunque daba la sensación de que el Lleida había entrado bien en el partido y que el tanto le ayudaría a encontrar espacios, en el 21 llegó la igualada local. Gallastegui se llevó un balón por línea de fondo y centró como pudo. Aún con más dificultades para el remate, el delantero local Van der Heerik puso la pierna para conectar un disparo mordido pero suficientemente ajustado como para que no pudiera atajarlo Iñaki (1-1).

El Lleida hubiera podido responder de inmediato, cuando Adri Gené dejó solo a Fran Pérez y este dio el pase de la muerte a Naranjo, que marcó. Pero la decepción llegó al ver la bandera del asistente levantada y el desconcierto se apoderó de los jugadores del Lleida, que todavía ahora no saben cómo pudo pitarse fuera de juego.

A partir del gol anulado a Naranjo por, al parecer, un fuera de juego inexistente de Fran Pérez, el partido volvió al espesor de los primeros diez minutos, donde el Lleida intentaba ensanchar el campo sin tener acciones claras de gol.

Los segundos 45 minutos fueron muy iguales a los primeros, sin oportunidadades claras y con un Terrassa replegado atrás. De hecho, el partido no ofreció ocasiones hasta el minuto 85, cuando Fran Pérez cazó un balón dentro del área, pero su tiro franco con el interior se marchó a centímetros del palo. El guion del partido aún deparó otra acción clara para el Lleida en el 90, en las botas de Diego Iglesias, que fue gambeteando mientras conducía hacia la portería pero, tras hacer lo más difícil –que era superar a dos rivales–, remató raso a las piernas del portero rival. De este modo, el partido llegó a su fin con un punto para el Lleida que debe hacerlo bueno el domingo en casa ante el Badalona Futur.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, abrió la rueda de prensa reconociendo que “nos vamos con un mal sabor de boca”. “Ahora mismo el punto me está sabiendo a poco, pero también sé que cuando llegue a Lleida me sabrá mejor porque desde el principio dije que debemos dar por buenos todos los puntos”, añadió.

Pero más allá de sus sensaciones, fue muy claro a la hora de valorar la actuación arbitral: “Hemos marcado dos goles, pero el linier nos quiso anular uno. Entiendo que el fuera de juego se lo pita a Fran Pérez, pero todos hemos visto que no lo estaba”, sentenció, antes de afirmar que “los asistentes en esta categoría, a la que dudan levantan el banderín sin pensarlo. Supongo que por el miedo de que si la acción termina en gol y es realmente fuera de juego se llevan las culpas”.

Además, el técnico azul se mostró orgulloso al declarar que “hemos terminado el partido encerrándolos atrás, ha habido dos ocasiones claras que lamentablemente no han entrado pero hemos hecho un buen partido”.

Por su parte, el capitán Òscar Rubio dijo que “debemos dar todos los puntos por buenos y este empate hay que hacerlo bueno la próxima jornada en casa”, y destacó que “estoy recuperado de las molestias en el tobillo que sufrí la semana pasada”. Adri Lledó, que ayer se medía a su exequipo, afirmó que “ya he pasado mi tiempo de adaptación y eso me hace jugar mejor”.

Esta Segunda RFEF es lo que tiene, que lo es todo menos tener una mínima regularidad. Así, mientras de reojo salivábamos viendo lo que ocurría en el Europa-Sant Andreu, asistimos perplejos al devenir en el Olímpic de Terrassa, donde el Lleida, que comenzó arrasando, dormitó en el tramo central del partido y acabó pisando el acelerador en la recta final. Así las cosas, tampoco es de extrañar que el marcador reflejase, al término de los noventa minutos más el añadido, un empate que no es ni malo ni bueno, sino todo lo contrario. Ya habíamos advertido en la previa que en este partido se daban una serie de condicionantes que no beneficiaban precisamente al Lleida. Los de Marc Garcia, aún sin perder, rompieron la racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo sigue invicto en sus desplazamientos, pero encajó su primer gol después de 461 minutos, más los añadidos. Y, aunque sea algo anecdótico, perdió un liderato que, por otra parte, era más provisional que nunca porque no todos los aspirantes tienen el calendario completo. Así que quedémonos con lo bueno. El Lleida sumó un partido más y continúa, eso sí que es relevante, en zona de play off con una jornada menos por disputarse. Celebrémoslo. Y una última cosa. El domingo visita el Camp d’Esports el Badalona Futur, que no tiene nada que ver con el Badalona Futur de la pasada temporada. Lo decimos para que la grada no caiga en la tentación de tomarla con él, que bastante tiene con lo suyo.

Incidentes, suspensión y carga policial en el Europa-Sant Andreu

El frenético derbi barcelonés de ayer entre Europa y Sant Andreu fue suspendido al no poder garantizarse la seguridad de los espectadores visitantes, después de que cayera la valla de la grada del fondo en el que estaban los aficionados del Sant Andreu durante la celebración del 3-5 nada más salir del descanso, sin causar heridos. El colegiado suspendió el partido al no poder ser recolocada y, una vez fuera del estadio, hubo una carga policial para responder al lanzamiento de objetos entre las dos aficiones, que llenaron el Nou Sardenya. De hecho, el colegiado ya había tenido que parar el partido durante 10 minutos después de que el Europa marcara el 2-2 y la afición del Sant Andreu lanzara objetos al campo.