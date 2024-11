Conseguir el máximo de la inteligencia artificial

Creado: Actualizado:

En esta columna vimos el pasado 3 de noviembre una clasificación de las formas que existen de usar la inteligencia artificial (IA) generativa. Hoy vamos a revisar cuatro acciones imprescindibles para conseguir el máximo partido de la IA, válidas para cualquier contexto o necesidad.1. Ten una actitud crítica. Este es el concepto más importante. No debemos aceptar lo que produzca la IA sin más, solo porque aparezca en la pantalla. La IA utiliza datos producidos por humanos y, por tanto, falibles, con posibilidad de estar sesgados, no estar contrastados, o incluso inventados. Y, además, la IA puede organizar y presentar esos datos de manera inadecuada, incompleta, o incorrecta. Comprueba los resultados que obtengas del chatbot. Contrasta con otras fuentes, con expertos de dentro y de fuera de la empresa, o de tu entorno.2. Usa bien el lenguaje. Cada herramienta tiene su forma de usarse, ¿verdad? Para conseguir todo el partido de la IA debes usar con ella un lenguaje correcto, claro, estructurado, con instrucciones precisas: qué quieres, para qué, en qué contexto, cómo lo quieres, y paso a paso. Y con una sola petición, con la primera petición o consulta, es muy probable que no obtengas lo que necesitas. Recuerda que tus peticiones, preguntas o consultas deben sucederse la una a la otra para ir construyendo un resultado más completo, en una interacción que es la mejor garantía de que llegues al resultado que necesitas. Es un juego de ir completando y mejorando lo que te va dando la IA.Piensa antes de interactuar, cuanto más claro tengas lo que quieres conseguir, y cómo, mejor te ayudará la IA.3. Utiliza chatbots diferentes.Cada chatbot de IA es diferente, incluso entre los chatbots generalistas.Es conveniente que pruebes cuál da buen resultado según tus objetivos. Y además de los generalistas, existen chatbots específicos para muchos usos, que conviene conocer. Completa tu panoplia personal de chatbots con los adecuados a tus necesidades.4. Tú diriges. La responsabilidad es tuya, no de la IA. Sean meros cálculos, sean datos, informes, correos, incluso análisis o predicciones. El chatbot es una herramienta, tú eres el responsable de lo que has obtenido y de lo que vayas a hacer con eso.No trabajes en exclusiva con la IA: completa tu trabajo con lecturas, informaciones, conversaciones, el resultado final será más completo y más fiable.Ten en cuenta las limitaciones de la IA. Sospecha siempre, la IA puede fallar y falla. Además, a la IA la han programado para responder antes que para acertar. Responder siempre, responder sea como sea, no quedarse en blanco, ya sea incorrecto, incompleto o falso lo que proporcione.Precisamente por haber entrenado a la IA para responder como lo haría una persona, se sabe que con una dosis de amabilidad y de cortesía su rendimiento mejora. Esto no nos debe sorprender, la han programado con billones y billones de datos que hemos producido los humanos. Por eso la IA nos servirá mejor con un punto de buenos modales por nuestra parte.