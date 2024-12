Propostes per una Lleida segura

Creado: Actualizado:

A Lleida, governin uns o altres, tot segueix igual. La prova: els greus problemes de seguretat que van a més. Un exemple són els robatoris constants a l’Horta. Per moltes mesures i plans que tractin de posar en marxa, res canviarà si no hi ha contundència en l’aplicació de les normes, pedagogia entre els incívics i posar fi a la multireincidència. Els socialistes governen a totes les administracions i tenen la clau sobre les lleis. Si canvien les lleis a Madrid amb relativa facilitat per agradar als seus socis de govern, per què no les canvien en benefici de tota la ciutadania?La seguretat és la meva prioritat. Garantir la seguretat de les persones i viure en entorns segurs permet desenvolupar el projecte de vida amb dignitat i qualitat. Garantir la seguretat als barris i a l’Horta és un repte complex que requereix la implicació de tothom, de les autoritats i dels agents socials. Entre les mesures a adoptar, proposem des del grup municipal popular a la Paeria un ventall de propostes que van des de la modificació de les normes per adaptar-les a la nova realitat, el seu estricte compliment, l’agilització dels processos judicials, fins a posar èmfasi en la prevenció i la pedagogia dels valors en comunitat. Hi ha qui pot pensar que, des de l’ajuntament, poc es pot fer per promoure mesures per garantir la seguretat ciutadana, però asseguro que es poden adoptar mecanismes si existeix voluntat. Cal una il·luminació de qualitat. Una bona il·luminació en els espais públics, especialment en les zones fosques i poc transitades, redueix la possibilitat de delictes i millora la percepció de seguretat. També cal més i millor manteniment i neteja dels espais públics. La neteja i la cura dels espais públics poden fer que els barris siguin més segurs i agradables. Així mateix, cal potenciar la creació d’espais de convivència: zones d’esbarjo, parcs i places ben dissenyades poden ajudar a fomentar la interacció entre veïns i millorar la cohesió social.Les ordenances municipals han de ser útils i eficaces. La societat avança i canvia constantment. Per tant, cal adaptar la normativa i el seu règim sancionador per posar fi a les conductes incíviques actuals. Els incomplidors de les normes no tenen dret a sentir-se beneficiats pel sistema. Hem de protegir els complidors i perseguir els infractors. Primer, cal més reconeixement al principi democràtic d’autoritat de tots els cossos i forces de seguretat. La policia s’ha de sentir reconeguda i recolzada entre la ciutadania. Segon, cal més policia de proximitat, ja que fomentar la presència visible ajuda a generar confiança i a prevenir conflictes.Ara bé, no ho podem deixar tot en mans de la policia i les lleis. També és imprescindible una acció coordinada entre serveis socials i forces de seguretat. Aquesta coordinació ha de permetre abordar les causes profundes de la delinqüència.Invertir i fer ús de dispositius de seguretat intel·ligents com a eines per complementar i garantir la seguretat ciutadana són claus per avançar. Instal·lar càmeres de seguretat en llocs estratègics i que funcionin, com les entrades de barris o zones conflictives ajudaran a combatre la comissió de delictes. Cal impulsar programes d’educació en valors i convivència. Promoure activitats lúdiques i formatives per a la ciutadania pot evitar que caiguin en conductes delictives i proporcionar-los alternatives positives. Tot plegat, amb campanyes de sensibilització sobre seguretat informant els veïns sobre com prevenir robatoris, com actuar en cas d’emergència i com mantenir la seguretat personal, pot reduir la por i incrementar la seguretat general. També cal posar en marxa un servei de mediació en conflictes veïnals per la mediació i resolució de conflictes per evitar l’escalada de tensions entre veïns i promoure la solució pacífica de disputes.Per garantir la seguretat és necessari adoptar un enfocament multidisciplinari que impliqui el conjunt de la societat. Des de la policia pròpiament fins a normes que donin solució a les necessitats reals, passant per l’augment de la vigilància, promovent l’educació en seguretat i la coordinació entre tots els agents implicats. També cal garantir la seguretat en l’oci nocturn, amb mesures que han d’incloure més presència policial, millores en els locals i promoció de la responsabilitat. Cal conciliar l’oci amb el dret al descans. La #LleidaImplicada que vull i defenso és la que prioritza i garanteix la seguretat de les persones perquè la seguretat no entén d’ideologies, sinó que ens afecta a tots igual i és un dret inherent a les persones.