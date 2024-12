La Seu Vella, patrimoni de la humanitat

Creado: Actualizado:

Fa uns dies, en aquest mateix espai, retia homenatge a Ricard Viñes, del qual l’any vinent en commemorarem arreu del país el 150è aniversari del seu naixement. I amb uns versos de Viñes escrits el 1918 i dedicats a la Seu Vella, comencem avui: Ja que un sol sentiment avui domina / l’ànima i el cor de tots els lleidatans / probem que per l’afecte som titans / al poeta de raça gegantina. I és que quan contemplem la Seu Vella alçant-se imponent al cor de Lleida, no només veiem un monument; veiem la història, l’art i l’ànima d’una ciutat que ha sabut resistir i reinventar-se al llarg dels segles. Aquest símbol incomparable, testimoni de batalles, de cultures encreuades i d’una perseverança col·lectiva, mereix el reconeixement que suposa ser declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO.La declaració de la Seu Vella com a patrimoni de la humanitat no només aportaria valor cultural a Lleida, sinó que també significaria un impuls econòmic i turístic innegable. Impliqueu-vos en aquest exercici imaginatiu: turistes de tot el món visitant la nostra ciutat per gaudir del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella, descobrint no només la seva arquitectura, sinó també les nostres tradicions, gastronomia i hospitalitat. Ser patrimoni de la humanitat és sinònim d’obrir les portes al món i permetre que la nostra història brilli amb llum pròpia.Des del Grup Municipal d’ERC, sempre hem defensat aquesta candidatura, perquè creiem fermament que la Seu Vella és molt més que un monument. És una peça clau del nostre patrimoni identitari. Hem impulsat mocions, col·laboracions amb entitats culturals i propostes concretes per potenciar aquesta candidatura. No obstant això, sabem que no n’hi ha prou amb el suport polític. Aquesta és una causa de ciutat, de país, i hem d’anar-hi plegats.Amb aquesta darrera moció aprovada ahir amb el suport de tots els grups i transformada en declaració institucional, reafirmem la nostra voluntat d’aconseguir aquest reconeixement. Però també ens adonem que ens queda feina per fer. En el passat, hem comès l’error de deixar aquesta iniciativa en mans de tràmits lents i burocràtics. Ara, cal actuar amb fermesa. Proposem liderar la candidatura amb una estratègia clara que involucri el govern local, la ciutadania i els agents culturals i econòmics. Aquest no és el moment per esperar. És el moment per lluitar amb convicció.El reconeixement de la UNESCO significaria també una oportunitat per repensar el nostre model de ciutat. Necessitem revitalitzar Lleida com a epicentre cultural i econòmic. Aquesta declaració serviria de catalitzador per posicionar-nos com a referent cultural no només a Catalunya, sinó arreu del món. D’altra banda, el reconeixement internacional seria també un homenatge a totes aquelles persones que han treballat per preservar i promoure la Seu Vella i, molt especialment, l’Associació dels Amics de la Seu Vella. Des de les entitats que han defensat la seva conservació fins als ciutadans que amb el seu orgull i estima l’han convertit en part de la seva identitat. És un homenatge a la perseverança d’un poble que creu en la seva història.Aquest és un repte que transcendeix sigles i colors polítics. La Seu Vella és de tots i per a tots. Per això, fem una crida totes les institucions, entitats i ciutadans a unir forces per fer realitat aquest somni. Quan la UNESCO reconegui la Seu Vella com a patrimoni de la humanitat, no serà només una victòria per al Turó, sinó per a tota Lleida. Serà un recordatori que, quan treballem plegats, podem aconseguir qualsevol fita.Com a lleidatans i lleidatanes, tenim una joia inestimable. És hora de mostrar-la al món i assegurar-nos que brilli per a les generacions futures. La Seu Vella és la nostra història, la nostra identitat i el nostre futur. No defallirem fins que tingui el reconeixement que es mereix. Aquesta és la nostra promesa, perquè la Seu Vella, més que una candidatura, és un compromís amb el nostre poble.