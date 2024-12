Creado: Actualizado:

A Lleida, la tradició pessebrista es va consolidar a partir del segle XIX, amb la popularització dels pessebres a les llars familiars, les parròquies i les comunitats religioses.L’any 1963 es va fundar l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, que va donar un nou impuls a aquesta tradició organitzant esdeveniments, cursos i exposicions per preservar i difondre l’art del pessebre.Vull posar en valor la tasca del teixit associatiu de Lleida, especialment durant el període de Nadal, per totes les entitats culturals que treballen i dediquen part del seu temps a difondre les tradicions nadalenques tan arrelades a la nostra ciutat. En aquest sentit, vull fer especial menció a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes de Lleida.Els pessebristes formen una entitat cultural dedicada a promoure i preservar la tradició del pessebre a Lleida. Aquesta agrupació té un paper destacat en la vida cultural de la ciutat, especialment durant el Nadal.Entre les seves activitats més importants destaquen el muntatge d’exposicions de pessebres a diferents punts emblemàtics de Lleida. Així, organitzen exposicions anuals amb pessebres tradicionals i artístics per a totes les edats, realitzats per membres i col·laboradors. La capella del Peu del Romeu, seu social de l’entitat, adquireix una rellevància especial durant el Nadal, quan es converteix en la Casa dels Pessebres de Lleida, amb una exposició de més d’un centenar de diorames i pessebres, oberta tots els dies de Nadal.També són habituals els concursos de pessebres, que fomenten la participació ciutadana mitjançant categories diverses com familiars, escolars o parroquials.A més, l’entitat té cura d’una altra tradició emblemàtica: la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume, que ha estat declarada per la Generalitat Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Aquesta celebració reforça el vincle entre el patrimoni cultural immaterial i la identitat local, tot aportant valor a la nostra història i tradicions.La difusió de l’Agrupació es fa patent també entre els cursos i tallers que ofereixen per aprendre les tècniques de construcció de pessebres. Aquesta transmissió de coneixement es perpetua de generació en generació gràcies a les col·laboracions i esdeveniments que organitzen juntament amb altres entitats locals, com la Paeria o la diòcesi de Lleida. Els tallers i activitats formatives organitzats per l’Agrupació són claus per ensenyar tècniques artesanals als més joves, assegurant que la tradició no es perdi amb el pas del temps.Així doncs, l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes és un pilar fonamental en la difusió de les tradicions de Lleida, especialment durant l’època nadalenca. La seva tasca s’articula a través de diverses activitats que no només preserven la tradició del pessebre, sinó que també promouen valors culturals i cristians arrelats a la identitat de Lleida.Mitjançant aquestes iniciatives, l’Agrupació no només conserva una tradició pròpia de Nadal, sinó que també contribueix a reforçar el sentiment d’identitat i pertinença dels ciutadans de Lleida. A més, atrau l’atenció d’altres localitats i visitants, convertint-se en un motor de promoció cultural i turística de la ciutat.Més enllà del seu valor artístic, el pessebre és una tradició que transmet valors com la solidaritat, la humilitat i el sentit de comunitat. A Lleida, aquesta pràctica connecta les famílies amb les seves arrels religioses i culturals. La tradició dels pessebristes contribueix a mantenir viu el vincle amb la història local i reforça la identitat col·lectiva de la ciutat.Aquesta tradició és reconeguda com a part del patrimoni cultural immaterial de Catalunya, i Lleida s’ha destacat per la seva contribució a preservar-la i difondre-la més enllà de l’àmbit local.El pessebre és molt més que una representació del Nadal; és un símbol d’humanitat i senzillesa, que posa en valor els petits gestos i la humilitat davant les adversitats.Aquest article va dedicat a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i a totes les persones que treballen amb dedicació per mantenir viu aquest llegat cultural i espiritual. Volem transmetre el nostre agraïment sincer. La seva tasca no només enriqueix el teixit cultural de la ciutat, sinó que també inspira futures generacions a estimar i valorar les nostres tradicions.Per tot això, poso en valor l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, la seva junta i totes les persones que col·laboren en el manteniment del patrimoni cultural, tot preservant la tradició pessebrista que forma part de la cultura lleidatana. Això contribueix a mantenir vives les nostres tradicions cristianes, essent el PP Lleida un projecte que defensa els principis humanistes i cristians propis de la nostra identitat lleidatana.