‘Make a difference’en Navidad

¿Quién no ha leído, o escuchado o visto una versión del clásico Un cuento de Navidad?Según su protagonista Ebenezer Scrooge la Navidad es una bobada, una pérdida de tiempo, la época del año en la que todos seguimos la costumbre inútil de desearnos paz, amor y felicidad, pagamos sin dinero, tenemos un año más a la espalda y no somos ni una hora más ricos.En el señor Scrooge destaca su falta de comunicación, su desinterés por relacionarse, lo que le ha llevado a carecer de empatía en su empresa y fuera de ella. A fuerza de centrarse exclusivamente en el business, sólo la rutina del trabajo ocupa su vida, y a la larga su aislamiento refuerza los sinsabores de su profesión. Parece haber caído en la tiranía del día a día, sin la ilusión del mañana. No tiene motivación, sólo el miedo a no perder, a no quedarse atrás. Y todo esto hace que viva con miedo a lo que es diferente, a lo nuevo, a que “no me engañen”, y llega a creer que todos le engañan: empleados, familiares, clientes, el destino, su ciudad, la época que le ha tocado vivir.Si el señor Scrooge se atreviera a abrir los ojos vería oportunidades, vería necesidades, vería personas de las que puede aprender, a las que puede ayudar o quienes le pueden ayudar. No les diré quién le abre los ojos al señor Scrooge por si quieren disfrutar del clásico de Charles Dickens. Pero sí que les diré que en estas fechas invernales propicias a la renovación podemos usar los fantasmas de las navidades del señor Scrooge para fijarnos en nuestro alrededor y reconocer esa persona de la que aprenderemos a tener paciencia, a relativizar, a guardar la calma, a ver oportunidades, a resistir, a tener ilusión o a renovarla.Como al señor Scrooge la Navidad me dice que acepte el pasado, que aprenda de él lo bueno y lo malo, para conocer el presente, para que no se me escape, y para reconocer también que el futuro no está escrito, que se escribe ahora.Un cuento de Navidad me recuerda que todo se terminará para mí y que no quedará nada de mis proyectos, de mis ilusiones y esperanzas. ¿Para qué esforzarme entonces? Como el inefable avaro, creo que precisamente porque hay un final, porque llega el instante en que tienes que dejar todo, es por esa razón justamente por la que hay que esforzarse, por la que no debemos tirar la toalla. Como habrá un final, es por eso mismo por lo que voy a hacerlo lo mejor posible hoy. Entre todos, querer que sea diferente, que lo que hacemos sirva de algo, es lo que hace que valga la pena vivir. Precisamente porque habrá un final es por lo que quiero hacer algo diferente, contribuir a algo que sea válido. Es lo que dicen de make a difference.Quienes les traemos esta columna semanal sobre liderazgo queremos desearles unas muy felices fiestas con este pensamiento: si la Navidad no existiera, nos gustaría muchísimo inventarla para ustedes.