Seguretat i civisme a Mollerussa

Tot i que les informacions fetes públiques després de la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat de Mollerussa apunten a un lleuger increment (de l’ordre d’un 3,4%) de l’activitat delictiva a la nostra ciutat, especialment centrada en delictes contra el patrimoni i la seguretat viària, a Mollerussa no es viu una sensació d’inseguretat. La presència policial, a través del patrullatge de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra en estreta coordinació, aporta sensació de seguretat i frena segurament la comissió de més delictes. En aquest sentit constitueix una notícia positiva l’increment de la policia local fins als 24 efectius (1,4 policies per 1.000 habitants, dins dels estàndards que es consideren adequats) i, encara més, quan es materialitzi la constitució de la nova Àrea Bàsica Policial Mollerussa - les Borges Blanques i la construcció de la seva comissaria, a la sortida de la ciutat per la carretera de Linyola. Però, de la mateixa manera que reconeixem i aplaudim una bona tasca policial que manté a ratlla la delinqüència, no podem pas dir el mateix del civisme, del comportament cívic d’una part de la nostra ciutadania ni de la capacitat de l’Administració per corregir-la. La manca de cura de molts propietaris d’animals de companyia amb els excrements i orines dels seus animals, el mal ús dels contenidors, l’abandonament de voluminosos a la vora d’aquests, la falta de respecte pel mobiliari urbà, els grafitis i publicitats que embruten parets i espais públics, el saqueig dels contenidors de roba.. són actes incívics, obra de persones incíviques identificables, que desllueixen la ciutat i ens perjudiquen a tots.Mollerussa té aprovada una ordenança municipal de convivència ciutadana o de civisme, com vulgueu dir-li, de la mateixa manera que en té una que regula la tinença d’animals de companyia, en què s’estableixen quins comportaments incívics constitueixen infraccions lleus, greus i molt greus. No es tracta de delictes que hagin de ser perseguits penalment ni hauríem d’esmentar el tema si prevalgués l’esperit cívic que seria desitjable; són infraccions administratives que han de ser tractades per l’autoritat municipal d’una forma més proactiva, tant des del punt de vista educatiu com punitiu. El mateix Ajuntament va decidir establir un quadre de sancions que va des dels 50 fins als 3.000 euros, segons el cas. Ens consta que la policia local ha cursat prop de dues-centes denúncies aquest any, però si aquestes denúncies per infraccions administratives no generen unes conseqüències prou contundents la denúncia no passa de ser poca cosa més que un paper mullat.