Els Tres Tombs, una festa que ens connecta amb la nostra arrel pagesa

Cada any, quan l’hivern arriba al seu punt àlgid i el fred s’apodera de Lleida, arriba puntual la festa de Sant Antoni Abat 2025, coneguda com els Tres Tombs, una de les tradicions més estimades de la nostra ciutat. No és casualitat que aquesta celebració tingui lloc durant la coneguda Setmana dels Barbuts, popularment considerada com la més freda de l’any. I enguany, n’hem tingut un bon tast! Aquest fred intens, que ens recorda la duresa de la vida a pagès, també és el teló de fons perfecte per a una festa que homenatja el món rural, la nostra pagesia i, sobretot, l’ànima de l’Horta de Lleida.Els Tres Tombs no són només una desfilada de carros i animals, sinó una mostra viva de la història, del respecte i de la relació estreta que Lleida ha mantingut sempre amb la terra. Aquesta tradició, amb arrels profundes en la cultura popular catalana, ens recorda com d’imprescindible és valorar el treball silent però essencial dels pagesos i pageses. Aquells que, dia rere dia, fan créixer el motor econòmic de la nostra ciutat i mantenen viu el nostre entorn natural. Després d’una setmana d’actes, culminen les activitats amb la benedicció de carrosses, carros i cavalleries, la desfilada fins a la Creu dels Tres Tombs i el lliurament dels Premis Horta de Lleida. Vull aprofitar aquestes línies per expressar el meu agraïment als organitzadords de la festa l’Associació Cultura i Recreativa Els Pagesos, i a totes les entitats i persones que any rere any fan possible aquesta festa. Gràcies per la vostra dedicació, per mantenir viva la memòria dels nostres avantpassats i per oferir-nos aquest retrobament col·lectiu amb les nostres arrels. La pagesia de l’Horta no només forma part del nostre paisatge, sinó que és part essencial de la nostra identitat com a ciutat perquè “la pagesia és vida”, com va assegurar dissabte passat la cuinera Carme Ruscalleda, pregonera de la Festivitat de Sant Antoni Abat 2025, o amb un to més punyent “Pagesia o mort” ens recorda la dia rere dia la revolta pagesa.Enguany, a més, tenim un motiu especial per seguir donant veu i protagonisme a aquest món. Des del Grup Municipal d’ERC a la Paeria, hem impulsat la creació d’un monogràfic específic sobre l’Horta de Lleida a L’Ideal. Un espai dedicat a parlar de les seves problemàtiques, reptes i oportunitats, que veurà llum cada tres mesos, i que neix amb la voluntat de donar visibilitat i reconeixement a un sector sovint oblidat, però absolutament clau per al present i futur de la nostra ciutat.La preservació de les nostres tradicions, com la festa dels Tres Tombs, és també un compromís amb el desenvolupament sostenible, amb el respecte pel medi ambient i amb la defensa de la cultura popular. Però aquest compromís ha d’anar més enllà de les paraules. Hem de garantir que la pagesia de Lleida rebi el suport que necessita per seguir endavant i sobretot hem de garantir de fer-los “la vida fàcil” als que malgrat totes les dificultats persisteixen, i s’adapten als temps actuals sense perdre la seva essència.Aquest dissabte, mentre els carros girin pels carrers de Lleida i les esquelles ressonin pel centre, aprofitem per gaudir de la festa, però també per reflexionar. Com podem seguir cuidant i impulsant la nostra pagesia? Com podem fer de l’Horta un motor econòmic sostenible i respectuós amb el territori? Com podem preservar el patrimoni material i immaterial de l’Horta? Aquestes són preguntes que des d’ERC Lleida mirarem de donar-vos resposta, amb propostes concretes per donar suport a aquest sector tan vital. Celebrem, doncs, els Tres Tombs com es mereix. Amb orgull de la nostra història, amb gratitud cap als qui fan possible aquesta festa i amb el ferm compromís de seguir treballant perquè la nostra Horta i la nostra pagesia tinguin el futur que mereixen.