Què passa amb la ‘nova’ Selectivitat?

Anem a parlar de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) o els que ja tenim cert recorregut (eufemisme per no dir que ja tenim una edat) coneixem com a Selectivitat.Tot comença amb el desplegament de les noves lleis i normes educatives; la LOMLOE de 29 desembre de 2020 i El Reial Decret de 5 d’abril de 2022, que representen un canvi important en el currículum de Batxillerat i remarquen el gir competencial d’aquests estudis. Val a dir que el concepte “competencial” penso que s’ha desvirtuat una mica en la deriva actual de pensar que aquest adjectiu fa l’ensenyament més “modern” i fins i tot més assequible, i més allunyat del concepte “memorístic”, tan denostat en l’actualitat, i tan necessari. Quan es parla d’aprenentatge competencial, ho solem percebre com quelcom més pràctic, més aplicat a la realitat, però cal tenir ben present que per aplicar uns coneixements, primer els hem de tenir assolits i assimilats, els hem de saber, vaja, i sense sabers no podem aplicar. També sembla que ara hem descobert la competencialitat, quan ja fa molt de temps que havíem de calcular a quina distància es trobaran dos trens que circulen a diferents velocitats i surten d’estacions allunyades. Val a dir que avui la resposta seria que no es trobaran mai, vist com funciona el nostre sistema ferroviari.Doncs bé, ja fa uns anys que es realitza aquest canvi en el Batxillerat i per tant, els decrets d’accés a la universitat ja anuncien des d’aquell moment que la selectivitat ha de canviar, i de fet la LOMLOE estableix que aquest canvi havia de fer-se efectiu passats dos anys des de la seva entrada en vigor. Però pel mig ens trobem amb un canvi de govern estatal, fet que atura aquest canvi, i el desplegament total de la llei queda enlaire, sense concretar.També ens trobem amb la circumstància que cada matèria té un comitè d’experts que gestiona de forma autònoma la seva prova corresponent, i aquest és un problema afegit que fa que no hi hagi coordinació ni coherència entre les diferents matèries i els anunciats canvis estructurals.A finals d’octubre s’han publicat els canvis en algunes de les matèries, i aquests canvis ja s’apliquen per a les proves de juny del 2025. El curs ja ha començat i les programacions de cada matèria ja s’han elaborat des de finals del curs passat. Amb aquesta urgència no es pot planificar amb condicions, es crea neguit i incertesa, i per tant malestar entre el professorat i l’alumnat, fruit d’aquesta mala planificació. Els canvis s’han d’anunciar a dos anys vista, per poder-los treballar ja des de primer de Batxillerat.Per tant, tenim doncs matèries que ja han fet el canvi, matèries que el fan ara amb presses, i matèries que no han canviat ni s’esperen canvis importants, perquè de sempre ja han estat prou “competencials”. Tan difícil seria coordinar els canvis i anunciar-los amb prou temps?, doncs sembla que sí, que és difícil.