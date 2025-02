Un llegat de 150 anys

Creado: Actualizado:

Avui fa exactament 150 anys que va néixer un dels músics més singulars de la nostra ciutat. Ricard Viñes naixia el 5 de febrer de 1875 a les 9.30 del matí al carrer Caldereries número 2 de la ciutat de Lleida. Avui dia Viñes és encara recordat per la ciutat, la plaça més cèntrica de la nostra ciutat porta el seu nom, el Concurs Internacional de Piano que realitza l’Ajuntament també, fins i tot en el departament de Santa Cecília del Cementiri de Lleida, on descansa, s’hi ha col·locat una estàtua que també el recorda. Però potser el més desconegut d’ell és el seu llegat documental que la ciutat conserva, part en la Universitat de Lleida i part en l’Arxiu de la Ciutat. Entre la documentació que conservem es pot trobar fotografies, correspondència, partitures, premis, reconeixements, cartells i programes de concerts entre altres, un gran nombre de documents encara per estudiar. Ricard Viñes va confiar el seu llegat a la ciutat que el va veure néixer, ell va decidir que el seu llegat es conservés en la capital de la terra ferma. Com a hereus tenim l’obligació de preservar el seu llegat i això exigeix restaurar, digitalitzar i difondre el seu fons documental, perquè sols d’aquesta manera podrem salvaguardar el seu record. La difusió, sens dubte, permetrà crear coneixement i noves investigacions al voltant de la figura del músic i fer-ho en tots els seus vessants possibles; musicals, personals i professionals. Farem que aquest homenot lleidatà sigui encara més universal del que ho va ser i procurarem, tot i els vuitanta-dos anys que fa que va morir, projectar-lo de nou al món. Aquest any que se celebra l’any Viñes, de ben segur que el recordarem, però el que intentarem, en qualsevol cas, és fer-lo més etern del que ja és.