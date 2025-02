Todo sigue igual

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida sumó ayer su quinto empate consecutivo, y el duodécimo en lo que llevamos de Liga, tras firmar tablas en el campo del Sabadell (1-1). A pesar que los leridanos se adelantaron con un gol de Naranjo en el ecuador del primer tiempo, volvieron a ver como su rival neutralizaba rápidamente su tanto, empatando cinco minutos después para firmar el 1-1 que sería definitivo. Con el empate de ayer, el Lleida es octavo clasificado con 33 puntos, dos menos que el Terrassa que ayer empató ante el Baleares y ahora mismo es quien ocupa la última plaza de acceso a play off. El líder del grupo es, una jornada más el Europa, que no pudo pasar del empate ante el filial del Valencia (0-0) pero sigue siete puntos por delante de los leridanos.

El partido empezó muy bien para los intereses azules. Los hombres de Marc Garcia lograban robar el balón en el centro del campo y a partir de allí, generar ocasiones de peligro que en los primeros compases no terminaron en gol por las malas decisiones en el último pase. No fue hasta el minuto 23 que el conjunto leridano consiguió sacar partido de un robo en el centro del campo, con el 0-1. Tras arrebatarle el balón al rival, Adri Gené recibió escorado y vio a la perfección a Naranjo en el segundo palo para que solamente tuviera que empujar el balón para anotar ante su exequipo (0-1). El gol llegó en el mejor momento del Lleida, que sabía encontrar los espacios sin pasar apuros en defensa.

Ahora bien, la alegría siempre dura poco en la casa del pobre, porque en la siguiente jugada de peligro, cinco minutos después, el Sabadell igualó la contienda. Un balón largo de la defensa local llegó al extremo Rubén Martínez que, en posición más que dudosa, definió con una vaselina aprovechando un resbalón en la salida de Iñaki (1-1). El gol cayó como un jarro de agua fría porque el Lleida se sentía superior y no había sufrido en defensa hasta entonces. Además, a partir del empate a uno el partido empezó a bajar las pulsaciones y el Lleida dejó de ofrecer su mejor versión, llegando al descanso con ninguna acción remarcable tras el gol de los locales.

En el segundo tiempo el partido entró en un escenario donde los dos equipos no podían mantener ninguna posesión larga, siendo el Sabadell ligeramente superior a los leridanos. No porque los arlequinados acecharan la portería de Iñaki, sino porque el Lleida apenas podía pasar del centro del campo.

Ambos equipos intentaron revolucionar el partido con cambios, el Sabadell con extremos nuevos y el Lleida con Unai Garcia y el fichaje invernal Unax del Cura, que debutó. En los últimos minutos el Sabadell pudo haber ganado el partido con una volea muy que Iñaki detuvo muy bien con el pecho. Además, en los últimos minutos, Neyder volvió tras su lesión ocho meses después y Efe Ugiabge hizo su debut en partido oficial con el Lleida.

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, destacó que “el punto no es un mal punto”, añadiendo que “empatar en el campo del Atlético Baleares o en este se debe valorar postivamente, lo que pasa es que el contexto no nos favorece”.

El técnico remarcó que “en la primera parte hemos sido superiores y encima hemos encajado el gol en su única llegada de peligro, además con un gol que para mí es fuera de juego”. El alcireño continuó afirmando que “entiendo que tanto el equipo como la afición quieren victorias, pero es excesivo valorar negativamente el empate de hoy”. Además, puntualizó que “en la segunda parte no hemos merecido ganar”, al considerar que “me ha dado la sensación que no nos lo hemos creído del todo tras el descanso”.

El entrenador también valoró la actuación de los nuevos fichajes, destacando que “Unax es un jugador con mucho olfato de gol, ha sido una lástima que no haya cazado ninguna porque hubiera podido darnos la victoria” y sobre Efe apuntó que “es un jugador diferente, tenemos que tener paciencia con él”.

Por su parte, Iñaki Álvarez afirmó que “en la segunda parte nos ha tocado sufir, pero lo hemos hecho. Por ese motivo no podemos valorar negativamente el punto”. Finalmente, Neyder Lozano, feliz por su reaparición, declaró que “yo soy un soldado más de este equipo” y añadió que “al saltar al campo me he acordado de todas las horas en el gimnasio y todo el trabajo que me ha llevado hasta aquí”.

Desconozco si existen héroes capaces de apostar en esta Segunda RFEF. Pero si es que encima van y apuestan por el empate, dificilmente podrán ingresar un euro en su cuenta. Y si encima, el elegido es el Lleida, más. El partido de la Nova Creu Alta estaba marcado con una “X” desde antes que saltasen a su maltrecho césped los dos equipos. ¿Cómo no iba a acabar en tablas, si el Lleida ya suma 12 en los 22 partidos disputados y el Sabadell, 10? ¿Cómo no iban a empatar si en esta mediocre categoría, porque mira que es mediocre, cinco de los nueve partidos que se jugaron acabaron sin que hubiesen vencedores o vencidos? El caso es que los azules siguen sumando de uno en uno y siguen fuera del play off que, ¡menos mal! se mantiene a dos puntos. Pero el ascenso directo, ahora mismo en manos del Europa, sigue a siete. Este próximo domingo visita el Camp d’Esports el Olot, en zona de descenso, para que el equipo intente ganar por vez primera en este 2025. ¿Nos apostamos algo a que empatan? Y una última cosa. Si andan preocupados por lo que le pueda ocurrir al Lleida CF tras los presuntos insultos racistas a un jugador del Sant Andreu en el último partido jugado en el Camp d’Esports y que obligó a que se detuviese un par de minutos para aplicar el protocolo correspondiente, no se preocupen lo más mínimo. El Comité de Competición ha abierto un expediente informativo para esclarecer los hechos. Es decir, no va a pasar absolutamente nada.