L’Associació de l’Empresa Familiar, motor de l’economia lleidatana

Vull posar en valor l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida. Fundada el 2001, posa l’accent en el teixit empresarial lleidatà. Representa prop d’un 68% del total del PIB de la nostra província i, entre totes les empreses agrupades, es creen més de 3.000 llocs de treball. Per tant, són tot un referent pel progrés econòmic, social i laboral, tant per Lleida ciutat com per la resta de la nostra província.Les empreses familiars a Lleida juguen un paper fonamental en el desenvolupament econòmic de les nostres comarques, tant per la seva capacitat de crear llocs de treball com pel seu lideratge en la generació d’oportunitats i activitat econòmica, la seva capacitat d’expansió, el desenvolupament d’iniciatives i la promoció de la marca de Lleida arreu.L’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida té una especificitat pròpia que identifica molt bé la idiosincràsia lleidatana. És l’única de tot Espanya amb representació provincial. No depenen de ningú, més enllà de donar i ser la veu del teixit empresarial lleidatà.El seu centre de decisió és Lleida, ras i curt. Així doncs, els vull donar les gràcies pel col·loqui que l’entitat va organitzar aquesta setmana amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. La trobada, amable i distesa, on totes les parts vam participar activament en un ambient de confiança i de diàleg participatiu, va servir per preguntar-li a Feijóo sobre les necessitats i la realitat de les empreses i l’economia lleidatana.Afirmo que, dins d’un marc de col·laboració institucional, la trobada ha sigut una oportunitat per tothom, més enllà del pensament ideològic de cadascú dels assistents, bàsicament perquè tots compartim un objectiu comú: la defensa dels interessos de Lleida. Insisteixo, aquest és el PP Lleida que sempre he defensat i defenso: treballar per Lleida. Així és el centredreta lleidatà que vull. Crec en una manera diferent de fer política. Hem de pensar amb el que és millor per a Lleida en tots els àmbits: des de l’economia fins al debat sobre l’energia, la productivitat laboral o el suport a les empreses, entre d’altres. La política no és treure profit de les xarxes socials a cop d’anunci, foto i màrqueting, sinó apostar pel “tu a tu” amb les persones per posar el “seny” al centre.Hem de passar de les paraules als fets. I el PP de Lleida estem compromesos amb el teixit econòmic local. A Lleida, hem d’aïllar-nos de la política estrambòtica i ser útils pel bé de les persones. Per tant, gràcies a l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida per l’oportunitat bidireccional, per conèixer-nos millor i per expressar les vostres inquietuds. Ser responsables implica, també, compromís.Les empreses familiars a Lleida generen una gran quantitat de llocs de treball en tots els sectors estratègics. Aquestes empreses tenen un valor afegit: aposten per la formació i la continuïtat generacional, promovent ocupació qualificada i fidelitzada. A més, de tenir una forta vinculació amb el territori, aquestes empreses tendeixen a ser més sostenibles i responsables socialment, involucrant-se en projectes locals, en la millora del municipi on s’ubiquen i en la creació d’iniciatives que promoguin el benestar de la població.Lleida ha d’exercir de Capitalitat econòmica, aprofitant la nostra estratègica ubicació i el potencial que tenim. Des de les administracions, cal promoure iniciatives per evitar fugues d’empreses amb la creació de nou sòl industrial, captar-ne de noves i apostar per la connectivitat. També és necessari promoure incentius fiscals per competir amb el nostre entorn i ser econòmicament atractius per inversors i emprenedors.L’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida amb la seva capacitat de generar llocs de treball, la seva estabilitat durant períodes difícils i la seva aposta per la innovació, contribueixen directament a l’activació de l’economia local i a la creació de noves oportunitats per als habitants de Lleida.Per tot això, aposto per contribuir al reforçament del paper de les empreses familiars lleidatanes com a creadores d’ocupació, transmetre a la societat els avantatges que aporten i destacar la importància de la figura de l’empresari familiar. Aquesta és també la #LleidaImplicada que vull i defenso, on una manera diferent de fer política basada en el sentit comú és possible.