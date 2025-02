Per una ciutat equilibrada, cívica i sostenible

Creado: Actualizado:

Ens hem preguntat mai si Lleida avança cap a un model de ciutat sostenible? Una ciutat que garanteixi una alta qualitat de vida per a tots els seus habitants, amb respecte pel medi ambient i per la cohesió social? Aquesta visió implica preservar i potenciar les zones verdes existents, a la vegada que es creen nous espais verds i equipaments esportius, culturals, educatius i sanitaris accessibles des de les llars. Però ser una ciutat sostenible va més enllà d’aquests elements: significa també fomentar el respecte pel medi ambient i mantenir la ciutat neta. Això no és només responsabilitat de les administracions públiques, sinó també dels ciutadans, que han d’assumir el compromís de cuidar els espais públics. La sostenibilitat, però, no és només una qüestió ambiental. També és social i tecnològica. Una ciutat sostenible és una “smart city”, o ciutat intel·ligent, que utilitza les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. I per aconseguir-ho, cal avançar en una mobilitat més sostenible, cal apostar pel transport públic, la reducció del soroll, l’eficiència en l’ús de l’aigua, l’energia renovable i un aire més net. Al mateix temps, és imprescindible destinar recursos al benestar col·lectiu perquè tots els lleidatans se sentin orgullosos de la seva ciutat.

Però en aquest camí cap a la sostenibilitat, hi ha un repte clau que sovint queda en segon pla: la conciliació del dret al descans amb el dret al lleure. Aquest dilema afecta la quotidianitat, però també moments extraordinaris, com les festivitats locals. El dret a l’oci és essencial per al desenvolupament econòmic i la cohesió social. No obstant això, aquest dret ha d’equilibrar-se amb el dret al descans, sobretot en zones residencials properes a espais d’oci. Per arribar a aquest equilibri, són necessaris mecanismes de control i vigilància efectius que garanteixin el compliment dels horaris d’obertura i tancament d’establiments i terrasses.

El civisme juga un paper central en aquesta qüestió. Els lleidatans han de ser conscients que gaudir de l’oci no pot anar en detriment del descans aliè. Les celebracions populars, com les Festes de Maig o les Festes de Tardor, són fonamentals per crear sentiment de comunitat. Tanmateix, no haurien de concentrar-se sempre en les mateixes zones o barris, sinó que caldria distribuir-les equitativament. A més, no podem oblidar que garantir el descans contribueix a evitar problemes de salut com els trastorns del son, l’estrès o fins i tot l’augment de la irritabilitat.

És imprescindible desenvolupar plans urbanístics que incloguin espais multifuncionals, on l’oci i el descans puguin conviure de manera equilibrada. A més, cal destacar iniciatives que busquin transformar els espais urbans per afavorir la convivència.

La clau per consolidar aquests progressos recau en l’educació de les futures generacions. És essencial ensenyar als infants i joves valors de civisme i responsabilitat, inculcant-los la idea que es pot gaudir de l’oci nocturn sense vulnerar el dret al descans dels altres. Aquesta responsabilitat compartida entre ciutadans i institucions és la base per construir un model d’oci nocturn responsable, sostenible i de qualitat.

Encara tenim molta feina per fer per convertir Lleida en una ciutat realment sostenible, però aquest és un repte que val la pena assumir. Només treballant plegats podrem garantir una ciutat que respecti els drets i necessitats de tothom, oferint un futur millor per a nosaltres i per a les futures generacions.