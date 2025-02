Salvem Lleida!

Creado: Actualizado:

Aliança Catalana, liderada per la Sílvia Orriols, ha irromput en l’escena política de Catalunya com una alternativa real als partits processistes de Junts, ERC i CUP. La ciutadania ha demostrat que ja n’està tipa de les formacions tradicionals que, reiteradament, han enganyat tothom amb falses promeses de llibertat, només amb un clar objectiu: perpetuar l’estat actual de les coses en el qual estan còmodament instal·lats. Aquests partits “de sempre” ja no són partits, sinó multinacionals, immersos en grans deutes i amb un estol desproporcionat de gent col·locada a dit, incapaç de sobreviure al sector privat. En canvi, Aliança Catalana és un partit nítidament nacionalista, que no deu res a ningú i que tan sols ens devem als catalans.

A Aliança Catalana ens mou el propòsit d’alliberar Catalunya del jou espanyol i francès i capgirar la deriva suïcida de les polítiques d’extrema esquerra que ens han trinxat el país. En un món convuls, ple de caos i incerteses, és més necessari que mai retornar als valors tradicionals i occidentals, on s’imposi el seny i l’ordre. Ho sabem prou bé els lleidatans, que estem tips de la inseguretat, dels robatoris, de la multireincidència i de les okupacions, on qui sempre surt escaldat és el propietari. Serem meridianament clars a l’hora d’atorgar les ajudes als qui ho necessiten: qui mai no ha aportat res al sistema no pot passar per davant de la gent treballadora que ha cotitzat tota la vida. La riquesa de Catalunya és dels catalans: ni dels espanyols, ni dels francesos, ni dels immigrants que arriben amb visat de turista i s’empadronen fraudulentament. A les eleccions al Parlament del 12 de maig de 2024, 13.000 persones de la demarcació de Lleida ja ens vàreu fer confiança. Això ens ha permès situar Aliança Catalana com a quarta força política a les comarques de la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i el Solsonès; i, tanmateix, obtenir molt bons resultats al conjunt de Catalunya, amb vora 120.000 votants i dos diputades: la Sílvia Orriols, per Girona, i jo mateixa per Lleida, substituint el Ramon Abad. Fem bo el lema de “vosaltres ho penseu i nosaltres ho diem”, i tenim ben clar l’objectiu: hem vingut per alliberar Lleida d’aquesta voràgine de despropòsits a la qual ens han abocat les polítiques de l’esquerra irracional, basades en el bonisme més absurd. Cal un canvi de cent vuitanta graus a les institucions lleidatanes, un canvi de debò liderat per Aliança Catalana.

Al Parlament, hem denunciat la vergonya dels vint-i-un mesos de retard en la valoració de la dependència a la nostra demarcació. Des de 2017 a l’any 2024, 103.000 catalans han mort esperant ser citats, a la llista d’espera; tot això ha ocorregut mentre el Departament de Drets Socials i Inclusió ha estat en mans de Junts, d’Esquerra i, ara, del PSOE. També hem presentat propostes de resolució i mocions sobre la millora de la comunicació ferroviària en la nostra demarcació com, per exemple, la línia de tren Lleida-Manresa, per tal d’augmentar les freqüències de pas, millorar la qualitat del servei i la puntualitat. Hem exigit la potenciació del Canal Segarra-Garrigues i treballat en favor de la pagesia i dels productes de proximitat de la nostra Nació. Aliança Catalana som l’única formació nítidament independentista al Parlament de Catalunya i que vetlla, sense complexos, pels drets nacionals. Perquè a Aliança Catalana no ens devem als favors polítics, ens devem exclusivament als catalans.

Visca Lleida i visca Catalunya!