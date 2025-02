A Lleida, comerç local

Creado: Actualizado:

En els darrers mesos, la ciutat de Lleida ha experimentat un progressiu tancament de diversos establiments de comerç local. Aquest fenomen no només afecta l’economia local, sinó que també erosiona la identitat i vitalitat de la ciutat, ja que el comerç de proximitat és essencial per a la configuració de la marca de ciutat, però també pel dinamisme econòmic i la cohesió social.

El comerç urbà exerceix una funció social fonamental. Els aparadors il·luminats i els establiments actius milloren la percepció de seguretat als carrers i fomenten la interacció comunitària. No volem que el comerç de Lleida es limiti a sobreviure. És per això que creiem fermament que les administracions, totes però sobretot els ajuntaments, han d’estar al costat del comerç local, fent-ne campanyes de promoció, assessorant i acompanyant en l’adaptació dels nous usos i necessitats del comerç però també per destinar-hi recursos econòmics.

En aquest sentit, des d’ERC apostem per una política urbanística que afavoreixi el comerç local i no en fomenti la desertització. Per això, donem suport a projectes com el Pla de l’Estació, una iniciativa estratègica que pot esdevenir una eina de revitalització del centre de Lleida. Aquest pla ha de servir per redefinir els usos dels espais urbans i generar noves oportunitats per al teixit comercial i econòmic de la ciutat, més enllà de poder tancar una ferida urbanística entre els barris de Noguerola i Pardinyes. Apostem per un model que impulsi la dinamització comercial mitjançant la rehabilitació de zones estratègiques i la integració de nous formats comercials compatibles amb el comerç de proximitat.

Des d’Esquerra Republicana continuarem demanant al Govern actual de l’Ajuntament i totes les administracions supramunicipals –Govern de la Generalitat i també a Madrid– que lluitin per fer realitat el Pla de l’Estació, perquè volem saber què ha canviat d’ençà que al 2022 el Govern republicà va tornar a engegar el projecte –més enllà del color del Govern de la Paeria, és clar.

Des del món municipal es poden dur a terme moltes iniciatives com l’observatori de preus del lloguer comercial, entenem que aquest element pot generar debat, però també pot comportar beneficis significatius, com la preservació del comerç local gestionat per autònoms i petites i mitjanes empreses. Així mateix, també es pot establir una proposta municipal de preus de lloguer dels locals comercials que estan buits, per tal que serveixi de marc de referència per abordar la pressió immobiliària i la problemàtica latent a la que es veuen afectats els comerciants.

Però també podem fer accions concretes dins dels mercats de les Rebaixes de l’Eix i de la Zona Alta –que s’estan celebrant o s’han celebrat aquesta mateixa setmana. Proposem que s’inclogui una exempció de la zona blava per aquelles persones que comprin a aquests mercats o en altres iniciatives de mercats no sedentaris que promoguin l’impuls del comerç local. També fem referència i reivindiquem la necessitat de donar suport al comerç de barri.

Aquestes iniciatives –entre moltes d’altres, que presentarem al ple del mes de febrer– busquen revitalitzar els espais comercials desocupats i fomentar un entorn més atractiu tant per als comerciants com per als consumidors. Defensem fermament la interdependència entre comerç i ciutat, contribuint a la creació d’una identitat i capitalitat única per als nostres carrers, barris i, en última instància, per a tota la ciutat.

Considerem imprescindible que l’Ajuntament de Lleida i el seu Govern es posin a l’alçada de les circumstàncies i treballin de manera proactiva per implementar mesures que promoguin la revitalització del comerç local de la ciutat i n’assegurin un futur pròsper. Des d’Esquerra Republicana ens hi trobaran, com ho hem fet sempre, al costat del comerç local.