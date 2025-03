Per què les dones s’allunyen del sector comerç?

Creado: Actualizado:

El comerç s’ha percebut sempre com un sector d’emprenedoria femenina per assolir la independència econòmica del pare i la mare o del marit o company.

Però, què està passant? Doncs que cada cop menys dones ho veuen com una sortida; més aviat, tot el contrari.

I quin és el motiu? Un còctel de conciliació difícil, salaris mínims, poca estabilitat, sumat a llargues jornades o jornades partides amb molt de temps buit entremig, no disponibilitat de tot el cap de setmana, horaris extensos de cara a tarda nit i obertures en festius. A més, d’haver d’arribar, al final de la jornada, a una llar on la corresponsabilitat és poca, i la càrrega mental i la cura de les persones recau sobre seu.

A causa d’aquest panorama, no em sembla estrany que les dones ja no busquin l’estabilitat al sector comercial, sinó que sigui únicament un punt entremig per arribar a una oportunitat que millori les seves condicions.

És moment de fer una reflexió sobre el punt on ens trobem, d’analitzar bé la situació, que hi hagi regulacions que per llei posin al mateix nivell grans i petites empreses i que no siguin en reprimenda de les petites empresàries precisament. És moment de donar un canvi d’aires al sector, modernitzar-lo, adaptar-lo i renovar-lo per tornar a ser un sector atractiu per a les dones treballadores, emprenedores i per totes aquelles persones per a qui l’atenció al públic sigui un plaer.

Necessitem també més consciència social, corresponsabilitat a les llars i oportunitats de creixement professional. Necessitem persones que valorin l’atenció personal més que les compres en línia i que generin oportunitats de negoci i activin l’economia de proximitat.

El futur del comerç passa per escoltar les dones, entendre les seves necessitats i transformar-ho amb mesures valentes i innovadores. Perquè el comerç amb rostre de dona és un comerç més fort, més just i més humà, i el sector no curarà si no s’escolta el seu crit agònic que reclama un punt d’inflexió.