Salvem el nostre patrimoni

Cal promoure i defensar el nostre patrimoni, segell de la identitat lleidatana. En aquest sentit, hem de sortir del conformisme que des de fa dècades ens han instal·lat a la nostra ciutat els governants, d’esquerres. I és que, per molt que anunciïn minses partides pressupostàries, encara els haurem de donar les gràcies per fer el mínim imprescindible i repartir almoina! I és que cada cèntim d’euro que destinin és irrisori en comparació amb el dèficit d’inversions que arrosseguem. Si realment apostem per protegir els edificis i monuments més emblemàtics de Lleida, el Turó de la Seu Vella, per exemple, hauria d’estar en constant manteniment. El conformisme condueix a la decadència.

Una vegada més, cal aixecar la veu per reclamar allò que fa massa temps que se’ns promet, però que mai no acaba arribant i, quan arriba, és insuficient. A Lleida, res a celebrar quant a inversions i patrimoni. Mai abans tantes administracions gestionades pels socialistes havien resultat tan poc útils als lleidatans i, sobretot, al patrimoni local, que veu com es desgasta davant la passivitat de les autoritats. Tot i així, estenem la mà per fer un front comú per exigir al conjunt de les administracions el que ens toca en clau lleidatana.

Falten inversions reals i efectives tant per al Turó de la Seu Vella com per a la resta de monuments lleidatans. No podem permetre que el Turó, emblema de Lleida, continuï sent objecte de falses promeses i bones paraules sense cap acció concreta. L’últim exemple n’és la candidatura d’Andorra a la UNESCO, que finalment no inclourà la Seu Vella. Massa bons som callant davant la mala notícia! Algú ho definirà com un “fet puntual”, però després de tants anys d’espera, de puntual, res de res.

Cal que les administracions, totes i cadascuna d’elles, assumeixin la seva responsabilitat i actuïn amb fets. El Turó de la Seu Vella és patrimoni de tots els lleidatans, però també és un reclam turístic de primer ordre que pot situar Lleida en el lloc que es mereix dins el panorama cultural i històric, tant nacional com internacional. Això només s’aconseguirà amb una inversió decidida i valenta que en garanteixi la conservació, la promoció i l’accessibilitat.

L’accés a la Seu Vella des del centre històric continua sent un repte pendent, com també ho és la recuperació de tot l’entorn, com fa anys que venim proposant des del PP Lleida. Un monument d’aquesta magnitud ha de ser fàcilment accessible tant per als visitants com per als mateixos ciutadans. Defenso un pla d’urbanisme que contempli una millor senyalització, rutes més accessibles i una connexió fluida amb altres punts d’interès de la ciutat, a més de reforçar la neteja i la seguretat tant de l’espai com del seu entorn.

Però no ens podem quedar només amb la Seu Vella. Lleida té altres tresors que també mereixen inversions i una posada en valor adequada. Un exemple és el Castell dels Templers de Gardeny. Aquesta fortalesa, amb una història fascinant vinculada a l’Ordre del Temple, hauria de ser un altre dels grans referents turístics i patrimonials de la ciutat. O tants edificis abandonats a l’Horta de Lleida, entre d’altres.

El turisme cultural i històric és un motor econòmic per la #Lleidaimplicada que vull i defenso. Ciutats similars a la nostra han sabut aprofitar el seu llegat per atraure visitants, generant un impacte positiu en sectors com l’hostaleria, la restauració i el comerç local. Però perquè això sigui una realitat, cal una aposta ferma i decidida. Les administracions han d’impulsar projectes de restauració, promoció i difusió de patrimoni històric, implicant tant el sector públic com el privat. I, sobretot, explicar els fets, la història i la realitat tal com són, sense embuts ni manipulacions.

Invertir en el Turó de la Seu Vella, en el Castell dels Templers i en el conjunt del nostre patrimoni no és una despesa, és una inversió en el futur de la nostra ciutat i defensar la nostra capitalitat cultural. Invertir no és una notícia, sinó un deure moral i una obligació per a qui governa. Tot el que s’hi inverteixi serà poc comparat amb tot el que portem de cua. Ara és el moment d’actuar i no de penjar-se medalles. Si volem que Lleida sigui un referent, cal que ho demostrem amb fets (dinerets), no només amb intencions.