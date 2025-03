Esport base a les Garrigues: una tasca col·lectiva

Creado: Actualizado:

L’esport escolar i de base ha estat, des de fa dècades, un pilar fonamental per al desenvolupament dels infants i joves de les Garrigues. En aquest sentit, el Consell Esportiu de les Garrigues ha jugat un paper imprescindible en la promoció i consolidació d’un model esportiu arrelat al territori, accessible i inclusiu. En aquest sentit, fa uns dies llegíem un article de Jordi Gaya, assessor d’Esports de la Diputació de Lleida, al qual voldríem recordar que l’èxit de l’esport de base a la comarca no es pot atribuir a una sola institució. Ans al contrari, és fruit de l’esforç compartit de famílies, ajuntaments, centres educatius, clubs, monitors i, sobretot, dels mateixos infants i joves que participen activament en les diferents competicions i activitats organitzades. El Consell Esportiu de les Garrigues, com tots els consells esportius comarcals, ha treballat incansablement durant els darrers 25 anys per garantir que l’esport sigui una eina de cohesió social, de transmissió de valors i d’igualtat d’oportunitats.

Independentment del color polític de les administracions que l’han gestionat, la seva missió ha estat sempre la mateixa: fomentar la pràctica esportiva com a vehicle de formació, esforç, respecte i inclusió. És important posar en valor que aquesta tasca no s’ha dut a terme de manera aïllada. Els ajuntaments i els Consells Comarcals han estat socis clau en el desenvolupament de projectes esportius que han permès democratitzar l’accés a l’esport en municipis petits i grans. Així mateix, les famílies i els monitors han estat el motor que ha fet possible la continuïtat d’un model d’èxit que avui en dia és un referent a les terres de Lleida. És cert que la Diputació de Lleida ha contribuït amb línies de subvenció i ajuts al sector esportiu i que, tot sigui dit, podrien ser més fàcils de sol·licitar, abonar-se més aviat i amb menys requisits per a poder aconseguir-se, ja que les demanen entitats sense afany de lucre i ho gestionen des del voluntariat; però no es pot perdre de vista que aquest suport s’emmarca en una estructura molt més àmplia on cada peça és imprescindible. L’esport de base no és patrimoni d’una institució concreta, sinó un projecte col·lectiu que només pot prosperar amb la implicació de tota la comunitat. A les Garrigues, som conscients que l’esport no només forma esportistes, sinó també persones. La superació personal, el treball en equip, el joc net i la inclusió són valors que es transmeten dia rere dia a les pistes i als camps de joc de la comarca. I això ha estat possible gràcies a la feina de tots i sense personalismes de ningú. Continuarem treballant amb aquest mateix esperit col·laboratiu perquè l’esport de base continuï sent una eina de creixement personal i col·lectiu, garantint que cap infant o jove es quedi enrere en l’oportunitat de gaudir i aprendre a través de l’esport.