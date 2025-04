Creado: Actualizado:

A pògui dies d’auer acabat era tempsada de caça e ara tot just a començat era de pesca, voi rebrembar eth traspàs de competéncies per part dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau d’Aran en matèria de caça, pesca e profitaments forestaus, atau coma ac ditz eth Decrèt 288/1997 de 31 d’octobre, en tot entrar en vigor eth 15 de noveme de 1997. En an 1999 per un aute Decrèt 150 der 1 de junh, que parle dera transferéncia de servicis e foncions dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau d’Aran en matèria de restauracion idrologicoforestau, fauna, espaci includidi en Plan d’espaci d’interès naturau, artesania alimentària e sus era ampliacion de traspassi de profitaments forestaus, pesca fluviau, circulacion motorizada e prevencion de huecs forestaus. Era administracion deth bòsc e des sues aigües coma ben collectiu, a estat tostemp ua finalitat prioritària dera politica des aranesi. Es capítols dos e tres dera nòsta carta Magna, era “Querimònia” atau ac diden. Tot açò mos amie a ua activitat mès integrada ena natura, compatibla tamb d’autes tant de mòda actuaument. Cau díder qu’en generau, es caçaires e pescaires son es prumèrs en èster respectuosi damb eth miei, vòlen gaudir de çò qu’an ara man e per tant cau potenciar era activitat cinegetica e reconéisher es valors culturaus e potencialitats qu’apòrte. Ei ua activitat que permet era sostenibilitat e er arraïtzament ath nòste país. Eth pagés, eth caçaire, eth pescaire, eth torista, eth que ven a cercar misharnons o eth naturalista, cada un defense era sua version, damb mès o mens coneishements, der orde naturau. Es nòsti bòsqui e aigües son un ben qu’ei de toti e tà toti!!!