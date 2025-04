Millores reals per una mobilitat eficient

Creado: Actualizado:

El servei de Rodalies de Catalunya ha estat històricament marcat per dèficits estructurals i problemes de fiabilitat. Durant dècades, les infraestructures no han rebut les inversions necessàries per garantir un servei eficient i adaptat a les necessitats del territori. Aquesta situació ha generat la indignació sovint comprensible entre els usuaris, especialment aquells que depenen diàriament del tren per als seus desplaçaments a les rodalies de Barcelona.

És per això que el Govern de la Generalitat treballa coordinadament amb el Ministeri, Renfe i ADIF amb l’objectiu de revertir aquesta situació històrica de desinversions. En els darrers anys s’han fet passos importants en aquest sentit, i avui dia s’estan executant actuacions de gran abast per transformar Rodalies Catalunya en un sistema modern, fiable i amb més capacitat. La previsió és invertir més de 6.300 milions d’euros fins al 2030, destinats a renovar infraestructures, modernitzar trens i ampliar el servei. Actualment hi ha 183 actuacions en marxa a la xarxa ferroviària a Catalunya, que l’any passat van suposar una inversió executada de 754 M€. En el cas concret de la infraestructura convencional, van executar-se més de 500 M€ per part d’ADIF, un augment molt significatiu respecte de l’any 2014, quan van executar-se 38,5 M€, i entre 2011 i 2014 únicament s’hi van realitzar obres d’emergència. Tot i que encara estem a mig camí, algunes d’aquestes inversions ja estan donant resultats. Un exemple concret és la RL4, que ha incorporat dos serveis més al dia, millorant la connexió entre les comarques de l’interior i reduint temps d’espera per als usuaris. També la millora de les infraestructures que ha permès eliminar gradualment les limitacions temporals de velocitat a la xarxa convencional, o el servei en doble composició que permet duplicar la capacitat dels Avant a Barcelona a primera hora del matí. Creiem, això sí, que la mobilitat no ha de pensar-se únicament en termes d’accessos a Barcelona. Un país equilibrat ha de garantir un transport públic eficient per a tothom, i per això s’està treballant en la millora de la xarxa d’autobusos interurbans, amb una especial atenció a les zones amb menys alternatives de transport. Per això, al novembre de l’any passat es van anunciar inversions per augmentar les freqüències de les línies de bus Balaguer-Lleida o Esterri-Àger-Lleida.

En aquesta línia, també s’està treballant en l’impuls de la intermodalitat tren-bus, fonamental per garantir que les millores en Rodalies tinguin un impacte real en la mobilitat quotidiana. Les millores a diverses estacions de bus al territori, com la de Lleida o la de Tàrrega, junt amb la millora de la coordinació amb Rodalies permetrà optimitzar les connexions entre municipis, especialment aquells que no disposen d’una estació de tren pròpia. I en aquest sentit de connexió i xarxa, seria bo també comptar amb la complicitat de tots els grups parlamentaris i de tots els seus diputats i diputades, especialment al territori. Les veus de dimissions o reprovacions farien bé de recordar les respectives responsabilitats en els governs anteriors, quan durant dècades circulaven en la direcció de la desinversió i les retallades.

És evident que encara hi ha reptes per afrontar, però els avenços són clars: més inversions, més serveis i una aposta decidida per la intermodalitat. Un Govern de tothom també passa per infraestructures que serveixin a tothom en el conjunt del territori.