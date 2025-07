Plantes com Tracjusa, vitals per a la ramaderia

Creado: Actualizado:

GAP Cooperativa la formem 160 ramaders que fa dècades que treballem per garantir la viabilitat d’un sector fonamental per a la comarca de les Garrigues. Fa 25 anys vam impulsar Tracjusa, una planta pionera per al tractament de purins. Avui, la seva continuïtat i modernització és imprescindible, no només per a la gestió de dejeccions ramaderes, sinó també per a la sostenibilitat energètica i econòmica del nostre entorn.

L’any 2016, conscients del final de les subvencions a la cogeneració d’electricitat per al 2025, vam començar a buscar una alternativa viable. Després d’analitzar diverses opcions, i sempre amb una visió de futur responsable, vam optar per un projecte de gasificació de residus sòlids recuperats (CSR), que permetria substituir el gas natural per un combustible renovable. Aquesta decisió respon a la necessitat de millorar l’impacte de la nostra activitat en l’entorn i al nostre compromís amb el territori.

El nostre projecte, autoritzat ambientalment per la Generalitat el 2021, planteja la incorporació d’una instal·lació de gasificació a la planta de Tracjusa per generar energia renovable a partir de combustible sòlid recuperat. Parlem d’una activitat avalada pels informes tècnics de l’administració competent: Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Salut. El seu objectiu és garantir que l’activitat tingui el menor impacte possible en la salut de les persones i el medi ambient, reduint les emissions actuals, i continuar amb el tractament eficient i ambientalment segur dels purins, i a la vegada reduint l’ús de combustibles fòssils.

Fa 25 anys, quan es va posar en marxa Tracjusa, van aparèixer veus que qüestionaven el projecte sense fonaments científics ni tècnics. El temps ha demostrat que aquells arguments apocalíptics no eren encertats. Ara s’afirma, de manera interessada, capciosa amb la voluntat de generar malestar als nostres pobles, que la gasificació és fins i tot pitjor que la incineració, tot i que se n’han explicat les diferències en repetides ocasions: que són tecnologies diferents i que la finalitat tampoc és la mateixa. Mentre que la incineració pretén fer desaparèixer la matèria, la gasificació substitueix un combustible fòssil per un combustible renovable i que en l’escala de valorització dels residus de la UE, per davall del reciclatge, abans de la incineració i o trasllat a l’abocador, la valorització energètica és un pilar de la descarbonització i que segur que en els pròxims anys serà una tecnologia i activitat de referència a Catalunya.

Amb aquesta mateixa voluntat perversa es refereixen a la qualitat de l’aire a la zona. Les dades de la Generalitat de Catalunya, en l’informe i conclusions de la taula de la qualitat de l’aire de les Garrigues, constaten que en les estacions de control de les Terres de Ponent no s’han detectat en els darrers cinc anys superacions dels valors. Però no només això, sinó que les mateixes veus contràries obvien que la nova planta reduirà en més d’un 80% les emissions de CO2 que genera l’activitat actual de Tracjusa.

L’Ajuntament de Juneda ha concedit la llicència d’obres al projecte de gasificació amb tots els informes favorables i la llicència ambiental atorgada i el pla urbanístic aprovat, així ho havia de fer. Des del GAP creiem que la nova Tracjusa tindrà un impacte positiu a Juneda i la comarca, serem motor de dinamització i quan d’aquí a 25 anys mirarem enrere veurem el resultat.

L’activitat ramadera és clau per a la nostra comarca. Generem activitat als pobles, mantenim viu el món rural i contribuïm a l’equilibri territorial.

Els ramaders del GAP som i vivim aquí. Les nostres famílies viuen aquí. El nostre compromís amb la comarca no és nou i fa dècades que ho demostrem amb fets. Defensem amb fermesa la nova etapa de Tracjusa perquè representa una solució sostenible, eficient.