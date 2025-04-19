Rams
Acabam de passar dimenge de Rams e me shaute dedicar-li ues linhes, pr’amor qu’ei ua celebracion que s’a anat perdent degut ara laïcizacion dera societat. Dimenge de Rams ei ua festivitat liturgica qu’inície eth cicle de hèstes de Setmana Santa. Enquia non hè pas guaire encara podies veir familhes sanceres, ben apraiades entà anar tara benediccion des paumes, paumons o rams de laurèr o d’olivèra. Es paumes e es paumons son huelhes de palmèr trendes trabalhades artesanaument, es prumères requerissen fòrça mès tecnica, pr’amor qu’an es huelhes trenades damb filigranes. Ère tradicion hèr-se ua fotografia damb bèth un des fotografs professionaus tath rebrembe. Normaument ère un present des pairins, depent des lòcs es mairies o es mairs-sénhers, e qu’eth mainatge-mainada portau tamb gaudi tara glèisa, e quan mès long ère eth paumon milhor, i auie paumes adornades tamb un bèth rosari de sucre, qu’actuaument son dificils de trapar, e mochets penjats que despús dera celebracion se les minjauen, encara que bèth un pendent era madeisha ja començaue a tastar-les. Despús dera diada ère tradicion penjar-les enes balcons o hièstres e deishar-les-i tot er an, didien que protegie era casa e portaue bona sòrt, jo encara ac hèsqui per se de cas.
D’auti les deishauen ena glèisa entà guarnir eth monument que se hège, e encara se hè, en un laterau dera glèisa, en aguest i auie un autar a on se sauvaue eth Sant Sacrament en tot demorar-i eth dijaus e eth diuendres. Uns dies abans d’aguesta hèsta i a pòbles o ciutats que hèn hèires especializades tà poder trobar paumes, paumons e tota sòrta de cintes tà hèr un polit laç o lecaries entà ornar-les!