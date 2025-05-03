Cambis de tempsada
Acabada era tempsada d’iuèrn, qu’enguan a estat longa, e en tot demorar era d’estiu que non serà enquia mejans de junh, er aspècte en Aran càmbie, i a mès silenci. Era màger part des otèls e segones residéncies tanquen es sues pòrtes. Bèri uns d’eri entà poder hèr quauques vacances, d’auti apraiaràn es installacions o repararàn tot aquerò que sigue de besonh, ua neteja a hons, ua man de pintura, tot entà milhorar.
S’acabe er anar e vier de clients o de cohes, sonque queden es de mantenença, era estacionalizacion genère demanes en un arc plan ample de sectors implicats en torisme visitaire, causa que produsís qu’ua bona part der an demoren sense utilizar. Fòrça des qu’an vengut a trabalhar en aguesta tempsada ja s’an despedit e ara van tà zònes de plaja, bèth un amant dera nhèu viatjarà entar emisfèri sud tà tèrres a on ara comence era sason d’iuèrn, en Chile o Argentina per ejemple. N’i aurà que descansaràn en tot demorar era pròplèu tornada. E tanben n’i a que demoraràn entre nosati.
I aurà un grop redusit de personau que contunharà es sòns ahèrs, ena estacion d’esqui, enes otèls, botigues o restaurants. Es uns premanint era tempsada d’estiu e d’auti demorant eth mes de noveme tà tornar a daurir.
Es sasons der an mèrquen eth ritme dera vida deth planeta. Cada ua d’eres a era sua esséncia e mos aufrís ua experiéncia unenca. Ara despús der iuèrn era vida se desvelhe ar entorn e se vestís d’ua naua paleta de colors que mos conviden a gésser, a gaudir des prumèrs arrais de solei e a ragalar-mos tamb tot aquerò que mos aufrís era natura. Cada sason non sonque transforme eth paisatge, senon que tanben er estil de vida. Atau qu’es 365 dies der an son boni tà gaudir dera Val!