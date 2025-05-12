En memoria de la M. Concepción Sagüillo

Creado: Actualizado:

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la M. Sagüillo, religiosa de la Compañía del Salvador y directora del colegio Mater Salvatoris de Lleida durante más de cuatro décadas. Nacida en Palencia en 1932 y fallecida el 1 de mayo de 2025, su vida fue un ejemplo de entrega, fe y compromiso educativo.

Segunda de tres hermanos, de carácter abierto y expresivo, la M. Sagüillo fue una mujer inteligente y de gran corazón. Pasó gran parte de su infancia y juventud en Lleida, donde estudió en el colegio de la Sagrada Familia. Ya desde entonces se distinguía por su vocación docente, enseñando a leer y dedicando tiempo a los más desfavorecidos.

En 1953 ingresó como religiosa en la Compañía del Salvador, que daba sus primeros pasos en Lleida con la apertura del primer colegio en la plaza Ricard Viñes. Su trayectoria estuvo siempre unida al crecimiento del colegio Mater Salvatoris, del que fue directora entre 1973 y 2014. Durante todos esos años, fue una figura cercana y comprensiva para profesores, alumnos y familias, dejando una huella imborrable en todos los que la conocieron.

Entre los reconocimientos que tuvo de la ciudad de Lleida, cabe destacar el galardón que le otorgaron Els Armats de Lleida por su trayectoria educativa y el homenaje del Ajuntament de Lleida por su destacada aportación a la docencia en la ciudad.

Agradecemos a Dios el regalo de su vida y su testimonio. La M. Sagüillo permanecerá siempre en la memoria agradecida de toda la comunidad educativa del Mater Salvatoris de Lleida.

La misa en su memoria se celebrará el sábado 17 de mayo a las 11 h en la Catedral de Lleida.

Descanse en paz.