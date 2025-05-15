Els (macro) parcs fotovoltaics a Anglesola
membres del Col·lectiu Renovem-nos
Celebrem que la cooperativa Som Energia hagi culminat el llarg procés fins a la connexió a la xarxa elèctrica de la planta fotovoltaica La Serra a Anglesola que, amb una superfície de 4,1 ha i una potència de 2,8 MW, produirà 4,7 GWh a l’any. És la primera planta a terra que la cooperativa posa en funcionament a Catalunya. I ho fa 9 anys més tard que la primera que va instal·lar a Sevilla. Una mostra més que a casa nostra fem tard en el desplegament de les energies renovables, fonamentals per fer front a l’emergència climàtica. El desconeixement de l’enorme quantitat d’energia que la nostra societat necessita per a garantir el nivell de benestar actual, fa que sovint es parli de l’electricitat i s’oblidi l’ús d’altres formes d’energia com la gasolina del cotxe o el gas de la calefacció. Tot ben comptat, la qualitat de vida d’una llar és possible gràcies a una quantitat d’energia molt més gran que aquella enregistrada pel comptador de l’electricitat de casa. Anem a calcular-ho a propòsit del cas d’Anglesola. Les estadístiques oficials de la Generalitat ens diuen que a les llars el consum mitjà d’electricitat (3,4 MWh) està per sota de les altres formes d’energia (4,7 MWh). Si ara hi sumem la gasolina o el gasoil del cotxe (aprox. 9,2 MWh), resulta que el consum directe d’energia d’una llar és 5 vegades superior (17,4 MWh) al seu consum elèctric. Fins aquí, el consum directe. Les estadístiques també ens donen el consum d’energia per sectors econòmics. La indústria, el transport de mercaderies i els serveis, sumats, dupliquen el consum directe de totes les llars. Estem parlant d’uns 38 MWh per llar. Quan es parla d’on desplegar les energies renovables se sol considerar acceptable que el municipi abasteixi el consum propi de les llars. És més difícil d’entendre la responsabilitat sobre els consums indirectes. Les indústries o els pagesos han necessitat energia per a produir els béns que consumim i per fer-los arribar fins a casa i, finalment, el cost energètic de serveis tals com el centre comercial, l’escola, l’hospital, els bombers o la biblioteca. Per tant, idealment, cada municipi hauria de generar una quantitat d’energia proporcional a la seva població amb independència de l’activitat econòmica pròpia. Resumim. Segons aquest criteri de consums directes i indirectes, a Anglesola li pertocarien 27 ha de plantes fotovoltaiques. El parc de Som Energia en cobreix només el 15%. A la vista d’aquestes dades, deixem a consideració del lector valorar si aquest parc fotovoltaic mereix el qualificatiu de “macro” vista la magnitud del repte que implica la substitució dels combustibles fòssils per energia renovable. Celebrem, doncs, que també s’hagi aprovat el parc de Canaletes, de 53 ha als municipis d’Anglesola, Vilagrassa i Tàrrega, la generació del qual servirà per a aquests i d’altres municipis.