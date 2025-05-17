Nau Papa
Encara qu’es diaris aguesti darrèrs dies n’an parlat fòrça, voi escríuer quate linhes sus eth nau Papa Leon XIV. Tot just era setmana passada ère escuelhut Robert Francis Prevost Martínez eth nau Papa dera Glèisa Catolica, despús de dus dies de conclau a on 133 cardenaus, eth nombre mès gran dera istòria, maxim auien estat 117, de mens de 80 ans se tanquèren ena Capèla Sixtina entà trapar eth successor deth defunt Francesc. Des deth 2023 eth nau Papa ja ère ath cant der anterior. Semble qu’eth sòn dusau cognòm, Martínez, ei de descendéncia espanhòla, d’auti dident italiana, ja ac saberam.
Curiosament ei eth prumèr Papa american, despús de 266 pontifes que i an agut peth deuant d’eth. Era humenèja dera Capèla Sixtina, de ben segur a estat pendent aqueri dies era panoramica mès vista, enquia que gessec eth hum blanc, que son es vòts emetuts mès uns aditius. Pendent es prumèrs ans deth catolicisme es Papes mantenguien eth sòn nòm pròpri enquiar an 533 tamb Joan II que comencèc a cambiar-lo e des d’alavetz, era mayoritat des Papes an seguit aguesta tradicion, en tot simbolizar eth començament deth sòn pontificat, deishant ua vida passada e damb era naua identitat renèisher coma ua naua persona, convertida ena maxima autoritat deth catolicisme. Es votacions son per escrutin secret, atau que non ne saberam arren de manèra oficiau. Aquerò que òc se sap ei qu’a recebut dus tèrci des vòts de besonh.
Eth sòn discors a cridat ara union de toti es pòbles en tot formar-ne un solet en patz e dialogant, garantint atau eth camin encetat peth sòn predecessor. Es que lo coneishen ben, diden qu’auem un bon Papa, que vò bastir pònts en lòc de murs!!!!