La Pau és una qüestió feminista
Grup Feminista de Ponent-Grup de dones de Lleida
L’any 1982 l’ONU fixà el 24 de maig com a Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament, instigat per grups pacifistes de dones europees oposades a l’OTAN i a la instal·lació de bases militars.
Posteriorment, el 31 d’octubre del 2000 era aprovada la resolució 1.325 la qual, entre altres punts, estableix que cal “incorporar una perspectiva de gènere en les operacions de manteniment de la pau... mesures que garanteixin la protecció i respecte dels drets humans de les dones i nenes... Que s’augmenti la representació de les dones a tots els nivells d’adopció de decisions de les institucions i mecanismes nacionals, regionals i internacionals per a la prevenció, gestió i solució de conflictes...” Tota una declaració de 18 punts que fan referència a la situació que viu la població civil especialment les més vulnerables, les dones de totes les edats.
És per aquest motiu que en aquest dia Internacional de les dones per la pau i el desarmament, denunciem una vegada més aquesta realitat que s’està vivint en diferents punts del nostre planeta. Quantitat de països en conflictes bèl·lics on el 90% de les víctimes són civils, majoritàriament dones i infants que cauen sovint en l’explotació i abús sexual, d’aquí la necessitat que les dones s’incorporin ja! als processos de prevenció i solució de conflictes armats per poder fer efectiva una pau negociada i permanent.
Tot i existir declaracions a l’alt nivell d’organitzacions polítiques internacionals com és el Consell de Seguretat de l’ONU... Continuem veient com els senyors de la guerra estan per damunt de qualsevol normativa, prenent decisions que tenen com a objectiu perpetuar el gran negoci que representa la compravenda d’armament obviant la realitat, les conseqüències dels conflictes bèl·lics en la població civil.
Malgrat tot, les dones hem estat agents de pau, i continuem dia a dia treballant des de diferents indrets en la defensa de la vida de totes les persones i en la cura del planeta Terra. Apostem per crear ponts d’acostament i fer caure murs de discòrdia.
I no podem acabar aquest escrit sense denunciar el genocidi que està perpetrant Israel contra el poble palestí davant la mirada impassible de tot el món. 50.000 persones han estat assassinades, la majoria joves i infants, mentre altres milers estan morint d’inanició com els 15.000 bebès que es calcula que moriran si no es permet entrar l’ajuda humanitària, ja.
Per la fi del genocidi a Palestina i la persecució dels seus culpables.
Pel diàleg i l’acció no-violenta que posi fi a tots els enfrontaments bèl·lics que s’estan donant arreu.