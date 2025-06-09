Un pla de control de conills amb molt retard
Coordinador territorial de la Plana de Lleida d’Unió de Pagesos
Em poso a escriure aquest article després que el Govern hagi presentat el Pla del control poblacional del conill a la Plana de Lleida. No sé si tots heu pensat el mateix que jo: un nom molt llarg per a un pla, tan llarg com el temps que la pagesia hem hagut d’esperar que finalment s’aprovés, tretze mesos; tan llarg com el camí que hem fet des d’Unió de Pagesos per reclamar una i altra vegada a governs de tots els colors polítics una solució a un problema tan greu com els danys de la fauna cinegètica, convertida en plaga, als nostres conreus.
Va ser per aquest motiu que des d’Unió de Pagesos, després d’anys de proposar solucions a les administracions que mai no van arribar a bon port, vam instar a l’aprovació d’un decret llei que permetés posar en marxa immediatament plans de control poblacional de fauna. La necessitat de dur-los a terme per la gravetat dels danys era una autèntica urgència. Però d’això fa tretze mesos! L’incompliment i la manca absoluta de celeritat continua sent una constant i els efectes continuen agreujant la situació. Quantes tones de gra, de fruita i d’escorça d’arbres s’han menjat milers de senglars i de conills a Catalunya els últims tretze mesos per no tenir ja un pla d’actuació ben executat i que ho impedís?
Ara, el mínim que reclamem és que aquest pla de control poblacional dels conills s’apliqui amb la urgència que el decret llei ja exigia fa més d’un any. Ens cal aconseguir la reducció de la densitat com més aviat, millor. I no només pels greus efectes a les collites sinó per altres qüestions tan importants com la transmissió de malalties als nostres ramats, ja que la fauna salvatge n’és una de les causes més directes.
Però també demanem facilitar els tràmits a la pagesia afectada, que s’acceleri la posada en marxa del formulari telemàtic perquè es puguin comunicar amb els danys a les explotacions, i que es resolgui la situació dels productors exclosos de l’ajut dels protectors d’arbres per evitar danys de conills del 2023 perquè no es va tenir en compte la densitat de les plantacions actuals.
Tampoc considerem acceptable que els vuit nous cotxes dels Agents Rurals promesos en la lluita contra els danys de fauna no arribin fins a final d’aquest any i, si és així, ja haurà passat un altre any des que es va publicar la licitació.
Com vam exposar a la roda de premsa de Lleida del 13 de maig, si el Govern no es fa seva la gestió de la sobrepoblació de fauna, és a dir, si no en fa una qüestió prioritària de país, cada dia anirem perdent més conreus, estarem més exposats a que els ramats agafin malalties i, en definitiva, encara més lluny de tenir garantida la continuïtat de l’explotació. Si volem continuar tenint agricultura i ramaderia a Catalunya cal actuar sense deixar passar un dia més. A favor que no es perdi cap pagès ens hi trobaran sempre perquè ens ho juguem tot. I cal recordar que mentre a Unió de Pagesos hem fet la feina amb propostes, altres col·lectius només aprofiten l’avinentesa.