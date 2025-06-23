Diàlegs de cordialitat i veritat
Membre del Consell General de l’IREL
En el darrer Consell General de l’IREL (Institut Superior de Ciències de la Religió de Lleida), vàrem reflexionar sobre un tema de profunda actualitat: els “Diàlegs de cordialitat i veritat”. La sessió va estar conduïda per Ximo Company, qui ens oferí una ponència inspiradora a partir del llibre Diàleg de la cordialitat de Xavier Terrado i Pablo (2004), guardonat amb el Premi Guillem Nicolau 2003.
El relat, ambientat a la Barcelona del segle XIII, ens presenta un sopar entre tres amics –Pere, cristià; Isaac, jueu; i Omar, musulmà– en un context de conflicte armat entre cultures i religions. Malgrat la guerra, aquests tres homes es troben i dialoguen amb respecte, reconeixent en l’altre una dignitat fonamental. Durant l’encontre, s’expressen frases memorables: Isaac afirma que “la vida sempre serà més forta que la mort, el bé més imaginatiu que el mal i l’amor més fecund que l’odi”; Pere recorda que cal estimar, fins i tot, els enemics, i Omar, l’amfitrió, acull a tothom amb generositat.
El relat avança amb episodis colpidors: Isaac cura el fill d’Omar ferit a la batalla, mentre els líders cristià i musulmà, Ramon Berenguer IV i l’emir derrotat, busquen consell respectivament en Pere i Omar. Finalment, Fàtima, la serventa musulmana de la casa d’Omar, pronuncia unes paraules plenes d’esperança: “vindrà un dia que la pau ho presidirà tot… i una nova humanitat començarà a caminar en el diàleg de cordialitat”.
Aquest anhel, tan bellament expressat, va esdevenir motiu de debat al Consell, on ens preguntàrem si en el nostre món –marcat per la polarització, les guerres, els genocidis i l’individualisme– és realment possible un diàleg sincer, respectuós i transformador.
Ens preguntàrem: es pot viure avui la cordialitat plena? Ximo Company assenyalà dues condicions imprescindibles perquè aquest diàleg sigui real i fecund: l’honestedat i la veritat.
Sense aquestes, qualsevol voluntat de cordialitat resta buida. Però, en un món tan ferit, podem aspirar-hi? I, si és així, com?
La resposta potser rau a recuperar valors profundament humans: la Bellesa, la Veritat i la Bondat, o el valor evangèlic de l’Amor, que ho integra tot. A través d’aquestes claus, podem fer un discerniment dels desequilibris actuals i adoptar una actitud coherent, lliure i compromesa des de la quotidianitat.
No es tracta de grans gestes, sinó d’actes humils però carregats de significat: acceptar l’altre amb sinceritat, expressar-nos amb autenticitat, oferir un somriure, escoltar amb respecte, ajudar qui ho necessita, sembrar esperança malgrat l’adversitat, renunciar a la crítica fàcil i al negativisme... Petits gestos que poden generar una atmosfera de transformació real.
Des del Consell de l’IREL ens recomprometem, personalment i com a col·lectiu, a viure i promoure aquesta manera de fer i de ser. Convidem a tothom de bona voluntat a sumar-s’hi, convençuts que cada acció inspirada per la bellesa, la veritat, la bondat, l’honestedat, la cordialitat o l’amor acabarà, tard o d’hora, donant fruit.
Perquè, malgrat tot, creiem amb esperança que el bé prevaldrà sobre el mal.