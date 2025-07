El hockey está de dulce

Creado: Actualizado:

YA NO HAY DUDA, el éxito de esta temporada ha estado protagonizado por el hockey sobre patines. El Vila-sana y su triplete (Copa Intercontinental, Supercopa y Copa de la Reina) ha marcado el camino, pero el Pons Lleida no se ha quedado atrás, estando ahí en todas las fases finales de todas las competiciones que ha disputado. Pero aún hay más, mucho más, y sobre todo en el hockey rodado femenino. El Lleida.net Alpicat ha recuperado plaza en la OK Liga para forzar un triple duelo de clásicos para la 2025-2026 con las del Pla d’Urgell y el Fraga, que es otro de los equipos emergentes de este deporte. Y no nos olvidemos tampoco del Alpicat masculino, que ha perdido la categoría, sí, pero en el desempate del play-out, y el Mollerussa, el Cadí La Seu, el Bell-lloc e incluso el Pons Lleida femenino, que, casi recién creado, ya está recogiendo los frutos del trabajo bien hecho. Lo dicho, un año de lo más redondo para el hockey leridano.