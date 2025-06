A Jan le va la marcha

Creado: Actualizado:

NO LE BUSQUEN al titular segundas, ni terceras intenciones. A Jan Laporta, presidente del FC Barcelona, le va la marcha. Y además le gusta. Y además, sale siempre airoso del tema. Da igual a qué tenga que enfrentarse. Supera con nota el obstáculo. Ahora mismo, aún sin haber hecho la digestión de los éxitos deportivos del equipo masculino de fútbol, se ha enzarzado en una guerra con el Espanyol por el fichaje de Joan Garcia y en otra con el Athletic por el deseo de hacerse con los servicios de Nico Williams, y de rebote con la Liga del ínclito Tebas, que está siempre de uñas con el ‘fair play’ financiero del Barça y ya ha advertido que fichar no es lo mismo que inscribir. Y como en los fastos del 125 aniversario se vino arriba y anunció el estreno del nuevo Camp Nou para el Gamper, el ayuntamiento ya le ha dicho públicamente que se precipitó. Que no hay estudios hechos y cuando se hagan ya se verá si puede o no volver al estadio en agosto.