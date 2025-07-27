Un juzgado ordena cerrar pisos turísticos por generar problemas a los vecinos

Creado: Actualizado:

Recientemente, en junio de 2025, un juzgado dictó una sentencia ordenando el cierre de diez pisos turísticos en el centro de Madrid. Lo relevante es que pese a que ostentaban las licencias pertinentes se tiene en consideración que la actividad de estos alojamientos vulneraba derechos fundamentales de una familia residente. El fallo, emitido por el Juzgado de Primera Instancia núm. 44, acreditó que los menores del hogar sufrían insomnio, ansiedad y alteraciones emocionales debido a ruidos constantes, fiestas, basura, actos sexuales y situaciones insalubres en las zonas comunes del edificio.

La jueza subrayó que la propiedad privada tiene límites: no puede ejercerse en perjuicio de la dignidad ni de la salud de otros. Por ello, no solo se ordenó el cese de la actividad turística, sino que se impuso una indemnización de casi 37.000 euros a las empresas gestoras de los apartamentos. Esta decisión judicial abre la puerta a que otros vecinos o comunidades reclamen por vías similares, cuando la actividad turística descontrolada perjudique la convivencia.

Cataluña en el año 2023 aprobó un decreto que limita los pisos turísticos en municipios con mercados tensionados. Este establece licencias de cinco años prorrogables por cinco más, siempre que la normativa urbanística lo permita, con un máximo de diez pisos turísticos por cada cien habitantes. En ciudades como Barcelona o Lleida, muchas licencias caducarán en 2028. El Tribunal Constitucional avaló esta norma, reforzando el papel de las comunidades autónomas para equilibrar el uso turístico y residencial de la vivienda.

Así, mientras Cataluña aplica medidas preventivas desde la política y el urbanismo, también se empiezan a abrir la vía judicial que reconoce los efectos negativos del turismo masivo en el día a día de los vecinos. Dos caminos distintos para garantizar el derecho a una vivienda digna y a una convivencia saludable. En un contexto de presión inmobiliaria creciente, esta sentencia no es un simple precedente legal, sino un aviso de que las reglas están cambiando.

