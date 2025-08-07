Ecoembes: com reciclar el plàstic
Regidora del Comú de Lleida
Has sentit parlar d’Ecoembes? Potser n’has vist algun anunci promovent el reciclatge dels plàstics? Saps que Ecoembes paga als ajuntaments pel plàstic que reciclem? Però que hauria de pagar molt més i això permetria rebaixar la taxa d’escombraries?
T’expliquem 10 coses que tots hauríem de saber sobre Ecoembes i el sistema de pagament pel plàstic reciclat.
1. Ecoembes és una entitat “sense ànim de lucre” formada per les principals empreses que posen envasos al mercat: empreses de detergents, begudes refrescants, olis, alimentació, grans cadenes de supermercats...
2. Constitueix el que s’anomena SCRAP, Sistema Col·lectiu de Responsabilitat Ampliada del Productor, un sistema pel qual els productors de residus s’han de fer responsables de la recollida i tractament dels residus que posen al mercat, en aquest cas, envasos. I ho fan pagant als ajuntaments pels plàstics recollits als contenidors grocs.
3. A Lleida, al 2024, Ecoembes va pagar 717.646 € a l’ajuntament per aquest concepte, lluny del cost real que té recollir i tractar tots els envasos que aquestes empreses posen al mercat. Per fer-nos una idea, el cost de tota la recollida i tractament d’escombraries a Lleida el mateix any va ser de 12,5 M€.
4. Ecoembes paga per quilo de plàstic recollit al contenidor groc, sempre que no estigui barrejat amb altres materials “impropis”, a un preu que es calcula amb una fórmula bastant complicada i que, suposadament, cobreix el cost que té recollir i transportar aquest quilo de plàstic.
5. Però en realitat, Ecoembes està pagant als ajuntaments molt menys del que li pertocaria per cobrir el cost que generen els seus envasos. I és que la majoria no arriben al contenidor groc.
6. Segons Ecoembes, es recull de forma selectiva el 74% dels envasos que les empreses posen al mercat. Però dades del Ministeri de Transició Ecològica rebaixen aquesta xifra al 41%, i entitats com Greenpeace encara situen el percentatge més avall, entorn el 25%.
7. Així doncs, Ecoembes s’estalvia de pagar per gran part dels envasos que posa al mercat, i a més, els que paga, els paga a un preu que no cobreix els costos reals. Segons estudis disponibles, Ecoembes ha deixat de pagar 1.700 M€ anuals als ajuntaments, de manera que la ciutadania està pagant 36,5 €/any per gestionar la recollida i tractament dels envasos que hauria d’estar pagant Ecoembes.
8. Tot això, a més de ser injust, és il·legal. La llei 7/2022 fixava com a objectiu per al 2023 la recollida selectiva del 70% en pes dels envasos introduïts al mercat. I que si no s’hi arribava, caldria revisar el sistema de recollida i implantar el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos que funciona en molts altres països.
9. Però ni hem arribat a l’objectiu, ni hem revisat el sistema de recollida selectiva, ni hem obligat els productors i supermercats a reduir els envasos o a assumir realment el cost que generen.
10. De fet, a Lleida, acabem de renovar un conveni amb Ecoembes que segueix atorgant a aquesta entitat privada un paper central en el control de la informació sobre la recollida d’envasos i en les decisions sobre el preu que paga per quilo de plàstic.
És per tot això que des del comúdelleida ens vam oposar a aquest nou conveni amb Ecoembes i n’hem reclamat la revisió. Perquè no podem seguir carregant a la ciutadania els costos d’un model de producció que posa al mercat molt més plàstic del necessari i on les empreses no assumeixen la seua responsabilitat!
En tot cas, recordeu que com més i millor ús fem del contenidor groc, a més de rebaixar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, també estarem obligant les empreses a pagar més pels envasos i generarem més ingressos per a l’ajuntament, que han de repercutir en una rebaixa de les taxes!