Diada Nacional de Catalunya
anc lleida
Encara que es vulguin ridiculitzar els símbols de Catalunya per ungovern que no se l’acaba de creure perquè d’un bon començament té les prioritats inclinades cap a la nació veïna i només vol administrar casa nostra a major poder i glòria de Madrid, el principal símbol gràfic i espiritual dels catalans cadascun de nosaltres el portem al cervell i al cor, circumstància que hem de completar amb les qualitats que ens caracteritzen de rebuig a tota classe de violència, prevalença de la justícia enfront de l’arbitrarietat molts cops imperant, reparació i esmena de les malifetes, perdó, solidaritat, humanisme i governança ambl’objectiu de superació, sentit ètic i equilibrat amb les possibilitats reals a les quals es pugui aspirar, suprimint compres estúpides d’armaments, despeses sumptuàries de tota mena, també les de governants i reis que en conjunt col·lapsen les veritables necessitats bàsiques de la ciutadania en temes bàsics com la sanitat, formació, habitatge i atenció a vulnerables.De fa temps sofrim directament o indirecta les conseqüències de molts governs d’arreu, però el patiment del que tenim ara a casa potser és encara per causa de l’ensopiment general ocasionat per l’enèsima reculada i engany dels nostres governants del 2017 sobre les promeses de complir el que havíem votat a les nostres urnes. Perquè quedar-se a casa quan toca votar o fer-ho sense prou reflexió potser ens porta a més situacions depriments i negatives en tots els àmbits, també en l’econòmic, on dia sí dia també ho passem malament pels incompliments de promeses fetes tant pels d’aquí com pels d’allà.Encara que el silenci o els comentaris falsos proliferen cada any sobre les dades reals de Catalunya en qualsevol camp i també sobre les dades de les nostres manifestacions pacífiques, l’exercici i el plaer d’acudir a les que convoca l’Assemblea Nacional Catalana per celebrar i reivindicar els nostres drets durant la Diada Nacional, i al posterior concert organitzat per Òmnium, són altament positius per diverses raons:a més de la conveniència de fer una petita caminada, podem cantar,expressar consignes i intercanviar informacions i opinions amb els que ens envolten, i ens reafirma i encoratja en l’objectiu d’assolir plenament la condició de poble i de nació lliure dins del concert internacional de nacions pacífiques i democràtiques.