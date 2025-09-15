SEGRE

JOSEP M. CURRIÀ

Diada Nacional de Catalunya

anc lleida

Creado:

Actualizado:

Encara que es vulguin ridiculitzar els símbols de Catalunya per ungovern que no se l’acaba de creure perquè d’un bon començament té les prioritats inclinades cap a la nació veïna i només vol administrar casa nostra a major poder i glòria de Madrid, el principal símbol gràfic i espiritual dels catalans cadascun de nosaltres el portem al cervell i al cor, circumstància que hem de completar amb les qualitats que ens caracteritzen de rebuig a tota classe de violència, prevalença de la justícia enfront de l’arbitrarietat molts cops imperant, reparació i esmena de les malifetes, perdó, solidaritat, humanisme i governança ambl’objectiu de superació, sentit ètic i equilibrat amb les possibilitats reals a les quals es pugui aspirar, suprimint compres estúpides d’armaments, despeses sumptuàries de tota mena, també les de governants i reis que en conjunt col·lapsen les veritables necessitats bàsiques de la ciutadania en temes bàsics com la sanitat, formació, habitatge i atenció a vulnerables.De fa temps sofrim directament o indirecta les conseqüències de molts governs d’arreu, però el patiment del que tenim ara a casa potser és encara per causa de l’ensopiment general ocasionat per l’enèsima reculada i engany dels nostres governants del 2017 sobre les promeses de complir el que havíem votat a les nostres urnes. Perquè quedar-se a casa quan toca votar o fer-ho sense prou reflexió potser ens porta a més situacions depriments i negatives en tots els àmbits, també en l’econòmic, on dia sí dia també ho passem malament pels incompliments de promeses fetes tant pels d’aquí com pels d’allà.Encara que el silenci o els comentaris falsos proliferen cada any sobre les dades reals de Catalunya en qualsevol camp i també sobre les dades de les nostres manifestacions pacífiques, l’exercici i el plaer d’acudir a les que convoca l’Assemblea Nacional Catalana per celebrar i reivindicar els nostres drets durant la Diada Nacional, i al posterior concert organitzat per Òmnium, són altament positius per diverses raons:a més de la conveniència de fer una petita caminada, podem cantar,expressar consignes i intercanviar informacions i opinions amb els que ens envolten, i ens reafirma i encoratja en l’objectiu d’assolir plenament la condició de poble i de nació lliure dins del concert internacional de nacions pacífiques i democràtiques.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking