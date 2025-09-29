De què serveix la Diputació?
Alcalde de Guissona i cap de l’oposició a la Diputació de Lleida
Una institució desconeguda amb un enorme potencial per als ajuntaments i Consells Comarcals.
Quan es parla de la Diputació, la gent sol fer-se preguntes sobre què gestiona la Diputació i qui en forma part i què es fa. Ara, que estic vivint aquest moment com a Diputat, veig i experimento que la Diputació és una institució clau per al bon funcionament dels ajuntaments, sobretot dels que tenen menys habitants i també per als Consells Comarcals. Tanmateix, continua sent una gran desconeguda per a bona part de la ciutadania. I això genera dubtes, desconeixença i, en definitiva, una pèrdua de possibilitats.
La Diputació de Lleida és una administració que gestiona un pressupost de 172,4 milions d’euros el 2025. I amb aquesta capacitat d’inversió i de transformació del territori hauria de ser més present en el debat públic.
La Diputació de Lleida té un paper fonamental en l’equilibri territorial. Ajuda els ajuntaments i Consells Comarcals a prestar serveis bàsics (ajuts en salut), a mantenir infraestructures (amb el Pla Zonal de carreteres i camins), a impulsar projectes de desenvolupament econòmic o cultural (amb ajuts a l’esport o a l’Institut d’Estudis Ilerdencs) i sobretot per impregnar el segell de les Terres de Lleida. I tot això, amb una mirada que hauria de ser estratègica, transversal i adaptada a les realitats de la Plana, del Pirineu i de l’Aran.
A més, els 25 diputats i diputades que integrem l’ens tenim el deure d’escoltar les preocupacions de la gent i mirar de donar-hi solució. Per això, com a principal grup, des de Junts Impulsem estem fent un treball constructiu, útil i compromès amb els nostres pobles i ciutadans.
En aquests dos primers anys de mandat que visc i comparteixo políticament les gestions de la Diputació des de l’oposició –paraula que no m’agrada, perquè per als nostres pobles no hi ha d’haver oposició sinó consens– veig una realitat evident: hem d’escoltar més de primera mà les necessitats de centenars d’alcaldes, regidors, entitats i ciutadans.
Però aquesta escolta només té sentit si es converteix en accions concretes per millorar la vida de la ciutadania. I aquí és on la Diputació ha de fer un pas endavant: cal un govern eficient, transparent i proper al territori. No n’hi ha prou amb aprovar subvencions, cal pagar-les; cal explicar-les, acompanyar-les, fer que arribin a qui més les necessita i, finalment, cal fer-ne una avaluació amb rigor.
Aquests 172 milions d’euros s’han de traduir en recursos i inversió per als municipis petits, sovint molt limitats. Cal que rebin un suport tècnic i polític per desenvolupar els seus projectes.
És per això que defensem que la Diputació ha de ser un motor de transformació per al món local. Des de Junts Impulsem seguirem treballant per acostar aquesta institució a la gent, amb un treball que fiscalitzi la gestió i, alhora, amb voluntat de col·laboració i de servei públic.
Perquè la Diputació serveix per a molt. I ha de servir per a molt més. Només cal que sapiguem fer-la útil, propera i eficaç. I els diputats de Junts Impulsem contribuirem a fer-ho possible.